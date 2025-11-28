Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado" El conductor de Minuto Uno recibió el reconocimiento más importante de la noche y se mostró muy agradecido. "Es el único premio que tiene la industria de la televisión. El discurso es lo que uno siente en el momento y lo que expresás arriba", indicó. + Seguir en







Sylvestre al levantar la estatuilla. Redes sociales

El periodista Gustavo Sylvestre fue el ganador del Martín Fierro de Cable de oro 2025 y se mostró muy sorprendido por la decisión de APTRA. “Lo otro fue más el agradecimiento a todos los colegas, yo no me lo esperaba”, indicó en el dúplex de Radio 10 con C5N.

La labor del conductor de Minuto Uno durante el prime time del último año y su profesionalismo fue destacado, ya que no solo se llevó uno de los premios más importantes que fue el Mejor labor periodística masculina y allí aprovechó para recordar los años de censura.

“El primero entré flaqueando porque veníamos del homenaje, veníamos de papa francisco y ver la cobertura de C5N en Roma. Había que dar un discurso fuerte de reconocimiento a lo que C5N pasó, superó a lo que es hoy. Reconocimiento el grupo de Cristóbal López luego de estar preso injustamente”, indicó.

En tal sentido, el Gato describió su gran momento: “Muy emocionado y agradeciendo a los colegas de APTRA, agradeciendo el premio. Es el único premio que tiene la industria de la televisión. El discurso es lo que uno siente en el momento y lo que expresás arriba”.

Por último, Sylvestre continuó: “La verdad que emocionó mucho anoche, no me imaginé y estoy muy contento por la audiencia de esta mañana. De todos los colegas anoche, de todo el grupo de C5N. Estoy agradecido. Una fiesta extraordinaria la que vivimos anoche”.