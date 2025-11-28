IR A
Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado"

El conductor de Minuto Uno recibió el reconocimiento más importante de la noche y se mostró muy agradecido. "Es el único premio que tiene la industria de la televisión. El discurso es lo que uno siente en el momento y lo que expresás arriba", indicó.

Sylvestre al levantar la estatuilla.

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

La labor del conductor de Minuto Uno durante el prime time del último año y su profesionalismo fue destacado, ya que no solo se llevó uno de los premios más importantes que fue el Mejor labor periodística masculina y allí aprovechó para recordar los años de censura.

“El primero entré flaqueando porque veníamos del homenaje, veníamos de papa francisco y ver la cobertura de C5N en Roma. Había que dar un discurso fuerte de reconocimiento a lo que C5N pasó, superó a lo que es hoy. Reconocimiento el grupo de Cristóbal López luego de estar preso injustamente”, indicó.

En tal sentido, el Gato describió su gran momento: “Muy emocionado y agradeciendo a los colegas de APTRA, agradeciendo el premio. Es el único premio que tiene la industria de la televisión. El discurso es lo que uno siente en el momento y lo que expresás arriba”.

Por último, Sylvestre continuó: “La verdad que emocionó mucho anoche, no me imaginé y estoy muy contento por la audiencia de esta mañana. De todos los colegas anoche, de todo el grupo de C5N. Estoy agradecido. Una fiesta extraordinaria la que vivimos anoche”.

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

La gran fiesta de la televisión argentina, que premió a las figuras de las principales señales de noticias y entretenimiento, vivió una nueva edición desde su creación, en 1995, y fue transmitida en exclusiva por C5N.

Hubo más de 800 invitados, 100 nominados, entre los que se encontraron los periodistas y productores más destacados del país, y un total de 38 premiados.

La conducción de los galardones estuvo a cargo de la célebre actriz y comediante Lizy Tagliani y el reconocido periodista Juan Di Natale, mientras que la histriónica humorista La Barby y el histórico presentador Luis Piñeyro, figuras de Radio Pop, estuvieron al frente del stream que se pudo ver en YouTube.

