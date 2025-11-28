Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Una historia surcoreana de la plataforma de streaming que retrata el vínculo tormentoso entre dos mujeres atravesadas por la desigualdad, los celos y una rivalidad que se potencia con los años.

Netflix incorporó a su catálogo un drama surcoreano que está quedándose con la atención de los suscriptores por su intensidad emocional y su exploración cruda de las relaciones humanas. La plataforma sumó Tú y todo lo demás, una intensa producción coreana de quince episodios escrita por Song Hye-jin y dirigida por Jo Young-min, que explora la compleja relación de amor-odio entre dos amigas marcadas por la rivalidad, los celos y las diferencias de clase social.

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming y rápidamente se disparó a la cima de lo más visto. Tu y todos los demás está protagonizada por Kim Go-eun y Park Ji-hyun y presenta un relato que es catalogada como un drama romántico con toques de thriller psicológico.

La historia sigue a Ryu Eun-joong y Cheon Sang-yeon, dos productoras de cine y mejores amigas cuyo vínculo está muy marcado por un abismo de clase social, ya que una creció en la pobreza mientras la otra perteneció a la élite. A lo largo de sus vidas, desde la escuela primaria hasta los 42 años, su relación evoluciona entre separaciones y reencuentros, sintiendo cada una el mayor amor y el peor odio por la otra.

La producción explora con crudeza cómo los celos, el orgullo y las heridas del pasado se convierten en el motor de una traición inminente. La crítica ya la cataloga como una obra maestra del drama por su guion incisivo que expone la crueldad de las relaciones cuando el deseo y la ambición entran en juego.

La situación alcanza su punto máximo cuando ambas se ven envueltas en un triángulo amoroso que destapa viejas heridas, llevando su competencia a un punto de peligro y descontrol que amenaza con destrozar sus vidas, creando una experiencia no apta para sensibles pero absolutamente cautivadora.

Netflix: sinopsis de Tú y todo lo demás

Tú y todo lo demás se centra en la relación tóxica pero inseparable entre Ryu Eun-joong, una mujer encantadora y honesta, y Cheon Sang-yeon, su mejor amiga y rival desde la infancia. Eun-joong conoce a Sang-yeon en la escuela primaria y desde ese momento siente cariño y envidia por su adinerada familia y sus talentos naturales. Se convierten en amigas íntimas cuyo vínculo evoluciona durante su adolescencia y a lo largo de sus veinte y treinta años, en una dinámica donde cada una tiene el mayor impacto en la vida de la otra.

Finalmente, a los 42 años, sus caminos se cruzan una vez más, ya que Eun-joong se convirtió en guionista de televisión y Sang-yeon en una exitosa productora de cine. En este reencuentro, Sang-yeon revela que tiene un cáncer en fase terminal y le pide a Eun-joong que la acompañe en un viaje a Suiza para terminar con su vida.

Los momentos que compartieron a lo largo de sus vidas se despliegan ante ellas, incluyendo la figura de Kim Sang-hak, un estudiante universitario y fotógrafo apasionado que juega un papel crucial en su compleja relación al convertirse en el novio de Eun-joong durante sus días universitarios, desencadenando el triángulo amoroso que destapa los secretos, las rivalidades antiguas y las traiciones que las marcaron por décadas.

Tú y todo lo demás Netflix

Tráiler de Tú y todo lo demás

Embed - Tú y todo lo demás | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Tú y todo lo demás