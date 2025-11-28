Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable El ciclo fue el elegido por APTRA como la mejor producción de cocina en la temporada 2024 en las señales de cable.







El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario. C5N

La televisión se vistió de gala para una transmisión especial de C5N, este jueves 27 de noviembre, en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025, y en el rubro Culinario ganó Historias ricas 4.

Entre los ternados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA), a mejor programa de cocina en el años 2024, al ciclo que conducen Pietro Sorba y Diego Valenzuela, en el canal de noticia TN. "Gracias a las personas que nos abrieron su casa para contar su historia", detalló el cocinero italiano.

También estuvieron ternados los programas Argentina Cocina, en C5N, con la conducción de Juan Braceli y Juani Ferrara, y Ruta 40, con Tupac Guantay , de el canal El Gourmet.

Embed Martín Fierro de Cable 2025 | Ganador de la noche en la terna "Programa Culinario": Historias Ricas 4 /TN)



Opiná con #MartínFierro

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/YkbGiQ5S9f — C5N (@C5N) November 28, 2025 Hubo más de 100 nominados, en una noche de reencuentro y glamour, con las personas y las producciones que hicieron la televisión por cable en la temporada 2024 de la Argentina.