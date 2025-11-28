Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

La televisión se vistió de gala para una transmisión especial de C5N, este jueves 27 de noviembre, en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025, y en el rubro Culinario ganó Historias ricas 4.
El ciclo fue el elegido por APTRA como la mejor producción de cocina en la temporada 2024 en las señales de cable.
Entre los ternados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA), a mejor programa de cocina en el años 2024, al ciclo que conducen Pietro Sorba y Diego Valenzuela, en el canal de noticia TN. "Gracias a las personas que nos abrieron su casa para contar su historia", detalló el cocinero italiano.
También estuvieron ternados los programas Argentina Cocina, en C5N, con la conducción de Juan Braceli y Juani Ferrara, y Ruta 40, con Tupac Guantay , de el canal El Gourmet.
Hubo más de 100 nominados, en una noche de reencuentro y glamour, con las personas y las producciones que hicieron la televisión por cable en la temporada 2024 de la Argentina.
Los Martín Fierro de Cable, en transmisión especial de C5N, con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale, tuvo un show musical del cantante rosarino Valentino Merlo, intérprete de música urbana y pop latino, y una puesta en escena de última tecnología, en el Goldencenter de Costanera Norte, en la Ciudad.