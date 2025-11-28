La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo desconocido con bodegones y cascada

Este destino se puede visitar en el día ya que el trayecto en auto dura menos de dos horas. Ideal para quienes disfrutan de actividades en la naturaleza, como el avistaje de aves y la pesca.

La provincia de Buenos Aires es un tesoro de destinos cercanos que invitan a la desconexión. No es necesario emprender largos viajes para encontrarse con un paraje tranquilo con un entorno natural que invite a descansar unos días, o una tarde.

A tan solo unos pocos kilómetros de la Ciudad, directo por la Ruta Nacional 3, se ubica un destino ideal para quienes quieran hacer una escapada, comer algo rico y disfrutar del calor al costado del río. Roque Pérez se muestra como el escenario ideal para este plan.

Las aguas del Río Salado que pasan por la localidad son un punto de encuentro para actividades al aire libre y la pesca, y su Laguna de Ratto ofrece un momento de relax y conexión con la naturaleza.

Roque Pérez es la cabecera del partido homónimo, ubicado en la región central de la provincia de Buenos Aires. Rodeada de fértiles campos agrícolas y ganaderos, limita con partidos importantes como Saladillo, Monte y Lobos.

Es un destino de muy fácil acceso para una escapada de un día o un fin de semana, ya que está 135 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , menos de dos horas de viaje en auto.

Qué puedo hacer en Roque Pérez

Los principales atractivos de Roque Pérez giran en torno a su patrimonio histórico, cultural y la belleza del entorno rural. En el corazón de la ciudad, se encuentran hitos culturales como el emblemático Cine Club Colón, un espacio revitalizado que conserva la magia del cine clásico.

La historia cobra vida en el Museo y casa de la infancia de Juan Domingo Perón, donde los visitantes pueden conocer en detalle los orígenes del expresidente. El sitio conserva objetos y documentos históricos.

Roque Perez, Río Saladillo Descubrí Roque Perez

La tranquilidad se encuentra en el Refugio de Flora y Fauna Silvestre Laguna de Ratto, ideal para el avistamiento de aves y el relax en la naturaleza. Además, la zona se distingue por sus espacios de campo como los Parajes La Paz y La Paz Chica, y la presencia del Río Salado, que define parte del paisaje y es un punto de encuentro para actividades al aire libre y la pesca.

Cómo llegar a Roque Pérez

Roque Pérez es un destino muy accesible por ruta, lo que facilita las escapadas cortas. El viaje en auto dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero es necesario tomar la Autopista Riccheri y continuar por la Ruta Nacional 3 (RN 3) en dirección al sur. El desvío a Roque Pérez está muy bien señalizado y es directo desde la RN 3.

También se puede acceder a través de transportes de media distancia que parten desde la Terminal de Retiro o Liniers, con un trayecto que dura alrededor de 2 horas y media.