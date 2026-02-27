Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.
Netflix
El actor que protagonizó Peter Pan (2003) transformó su vida personal y profesional con el paso del tiempo.
Tras el impacto inicial del film, atravesó desafíos comerciales pero consolidó su trayectoria en cine y televisión.
En la actualidad combina nuevos proyectos audiovisuales con su rol de esposo y padre.
La película se convirtió en un clásico de culto pese a su discreto desempeño en taquilla.
Con apenas 13 años, Jeremy Sumpter se convirtió en la cara visible del niño que se negaba a crecer en la versión cinematográfica de Peter Pan. Hoy, a los 37 años, atraviesa una etapa muy distinta a la de aquel rodaje que lo posicionó ante audiencias juveniles de todo el mundo.
El film, inspirado en la obra de J. M. Barrie, marcó un antecedente al ser la primera adaptación en acción real con un niño real como protagonista. Rodada en la Costa Dorada de Australia, contó además con la participación de Jason Isaacs como el Capitán Garfio y Rachel Hurd-Wood en el papel de Wendy Darling.
Si bien recibió valoraciones favorables por sus efectos visuales y su fidelidad al material original, el desempeño en taquilla fue complejo: alcanzó 121 millones de dólares frente a un presupuesto estimado en 130 millones. Con el paso del tiempo, sin embargo, adquirió estatus declásico de culto y fue reivindicada por el propio actor en una aparición reciente en el programa Today Extra, donde destacó su impacto emocional en distintas generaciones.
Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, quien hizo de Peter Pan
Tras el impacto que significó protagonizar Peter Pan en plena adolescencia, Jeremy Sumpter atravesó una etapa de crecimiento personal y profesional que acompañó su madurez. Durante aquel rodaje experimentó un desarrollo físico notable, casi 28 centímetros, una situación paradójica para quien encarnaba al niño eterno. Lejos de quedar encasillado, consolidó una carrera sostenida en cine y televisión.
En la pantalla chica formó parte de Friday Night Lights, donde interpretó a J.D. McCoy, mientras que en cine participó en producciones como Into the Storm, The Sasquatch Gang y Animal. En los últimos años completó cuatro proyectos, entre ellos The Fall, Chapel y F U Big Pharma, este último filmado en Chicago, manteniendo así una presencia constante en la industria del entretenimiento.
En el plano personal, su vida cambió cuando conoció a Elizabeth Treadway en un bar de karaoke. La relación avanzó hasta el compromiso en agosto de 2021 y culminó con la boda celebrada el 1 de octubre de 2022 en Antrim Celebrations, en Columbia, Tennessee. La ceremonia fue descrita por el actor como “el mejor día de la historia”, en un encuentro diseñado para compartir con familiares y amigos en un entorno natural.
La consolidación de esta nueva etapa llegó en abril de 2023 con el nacimiento de su hija, Lucy Snow, noticia que comunicó a través de redes sociales. En una reciente aparición televisiva, la niña, hoy de 2 años, tuvo una breve participación pública. Radicado en Nashville, Sumpter combina actualmente sus compromisos profesionales con su rol de padre y esposo, mientras mantiene vigente el recuerdo del personaje que marcó su adolescencia y definió una parte esencial de su trayectoria artística.