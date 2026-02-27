Donald Trump confirmó negociaciones con Cuba y advirtió: "Quizás tengamos una toma amistosa"
El presidente de Estados Unidos reconoció a la prensa de la Casa Blanca la existencia de charlas con las autoridades de la isla, en medio del fuerte bloqueo y los problemas de suministro de nafta y alimentos. "No tienen dinero, no tienen nada", remarcó.
Donald Trump habló con la prensa de la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la existencia de negociaciones con las autoridades de Cuba y advirtió que las mismas podrían terminar “en una toma amistosa”. Así lo expresó a la prensa acreditada en la Casa Blanca y en medio del fuerte bloqueo y los problemas de suministro de nafta y alimentos. "No tienen dinero, no tienen nada", remarcó.
“El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba", señaló el mandatario en un primer momento.
Para luego agregar: "Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas”.
“Desde el primer momento las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el servicio de Guardacostas”, expresó el vicecanciller Cossío al leer un comunicado en el centro de prensa internacional en La Habana.
Además, en la embarcación se encontró armamento de todo tipo. "Entre ellos fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate, medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista", aseguró Fernández de Cossío.