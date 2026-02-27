Donald Trump confirmó negociaciones con Cuba y advirtió: "Quizás tengamos una toma amistosa" El presidente de Estados Unidos reconoció a la prensa de la Casa Blanca la existencia de charlas con las autoridades de la isla, en medio del fuerte bloqueo y los problemas de suministro de nafta y alimentos. "No tienen dinero, no tienen nada", remarcó. Por + Seguir en







Donald Trump habló con la prensa de la Casa Blanca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la existencia de negociaciones con las autoridades de Cuba y advirtió que las mismas podrían terminar “en una toma amistosa”. Así lo expresó a la prensa acreditada en la Casa Blanca y en medio del fuerte bloqueo y los problemas de suministro de nafta y alimentos. "No tienen dinero, no tienen nada", remarcó.

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba", señaló el mandatario en un primer momento.

Para luego agregar: "Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas”.

El mensaje tuvo lugar en el marco de las tensiones existentes entre ambas naciones y luego del ataque a una lancha proveniente de Florida en las aguas territoriales de Cuba que culminó con 4 muertos. El viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que el incidente sucedido el pasado miércoles se trató de un intento de ataque terrorista.

carlos-fernandez-de-cossío-1020x642 Carlos Fernandez de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. “Desde el primer momento las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el servicio de Guardacostas”, expresó el vicecanciller Cossío al leer un comunicado en el centro de prensa internacional en La Habana.