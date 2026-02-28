Impresionante choque y vuelco en la General Paz: un herido tras el impacto de dos autos El siniestro ocurrió mano Riachuelo a la altura Eva Perón. Según testigos, un Volkswagen Gol pinchó una rueda y quedó detenido sobre uno de los carriles, en cuestión de segundos, una camioneta Toyota impactó contra el vehículo, pierde el control y termina volcado en la avenida. Por + Seguir en







Una persona fue atendida por SAME y trasladada a un hospital.

Un impresionante choque y vuelco se registró en la Avenida General Paz, a la altura de la Eva Perón, en Mataderos, mano al Riachuelo. El siniestro involucró a un Volkswagen Gol y a una Toyota SW4 0 kilómetro, y dejó como saldo al conductor del auto trasladado en helicóptero a un hospital.

Según los testigos, el conductor del Gol sufrió la pinchadura de un neumático delantero derecho y detuvo la marcha para cambiarlo. En ese momento, por el mismo sentido de circulación, avanzaba la camioneta Toyota SW4 en la que viajaban un padre, su hijo y un amigo del hombre. El menor se dirigía a disputar un torneo amistoso de fútbol.

Embed En diálogo con C5N, el conductor de la camioneta aseguró que no vio al Gol detenido. Por lo que el vehiculo impactó contra el Gol y, tras el choque, el conductor perdió el control y terminó con un vuelco lateralizado sobre la calzada.

Por la posición en la que quedó la camioneta, sus ocupantes no pudieron salir por las ventanillas superiores. Finalmente, lograron abrir el baúl y descendieron por sus propios medios. Bomberos acudieron al lugar para asistirlos, aunque los tres ocupantes de la SW4 resultaron ilesos y pudieron retirarse caminando.

En cuanto al Volkswagen Gol, presentaba daños notorios en su lateral izquierdo. Por el momento, no está claro si el vehículo había alcanzado la banquina o si permanecía detenido en uno de los carriles de circulación antes del impacto. El conductor fue trasladado en helicóptero a un centro de salud.