Bombardeo de EEUU e Israel: aseguran que los objetivos fueron el ayatollah Ali Khamenei y el Presidente de Irán

La noticia fue confirmada por un funcionario iraní a agencias locales, donde se aclara que los resultados de las embestidas aún no están claros y se desconoce el estado de salud de ambos.

Ali Khamenei junto al presidente iraní Masoud Pezeshkian 

Ali Khamenei junto al presidente iraní Masoud Pezeshkian 

Un funcionario del gobierno iraní, y la televisión pública local, informó este sábado que el ayatollah Ali Khamenei y el presidente de Irán Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel. Aclararon que los resultados de las embestidas aún no están claros y se desconoce el estado de salud de ambas autoridades.

El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.
La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

Previamente, la agencia de noticias iraní Tasnim aseguró que Pezeshkian se encontraba con “plena salud”, mientras que el Canal 12 de Israel, citando fuentes israelíes anónimas, indicó que los ataques alcanzaron un “éxito muy alto” en el objetivo de eliminar al liderazgo iraní.

“El ataque tiene particularmente un objetivo, más allá de la discusión nuclear, que es cambiar el régimen en Irán. Le apuntan al líder máximo y al presidente. Dicen incluso que los ataques tuvieron que ver con matar al líder Ali Khamenei. De hecho hubo un impacto en la zona residencial donde vive, no se sabe si fue exitoso o no”, informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa Argentina en Vivo.

Para luego agregar: “Todavía hay información confusa sobre esto, las autoridades iraníes dijeron que sus dos líderes están a salvo, pero a ellos apuntó el ataque, lo dijo Estados Unidos e Israel”.

El ayatollah Ali Khamenei y el presidente de Irán Masoud Pezeshkian.

El ayatollah Ali Khamenei y el presidente de Irán Masoud Pezeshkian.

El mensaje de Donald Trump al pueblo de Irán: "Tomen el control de su gobierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los ciudadanos de Irán a tomar el control del gobierno que mantiene Alí Jamenei, cuando finalice el ataque que lleva adelante junto a Israel sobre el país persa, que se inició durante la madrugada de Argentina.

Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, explicó el mandatario por intermedio de un video publicado en su red social, Truth.

En tal sentido, la máxima autoridad de EEUU le envió un mensaje a la población del país asiático: "Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes".

