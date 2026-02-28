Bombardeo de EEUU e Israel: aseguran que los objetivos fueron el ayatollah Ali Khamenei y el Presidente de Irán La noticia fue confirmada por un funcionario iraní a agencias locales, donde se aclara que los resultados de las embestidas aún no están claros y se desconoce el estado de salud de ambos. Por + Seguir en







Ali Khamenei junto al presidente iraní Masoud Pezeshkian

Un funcionario del gobierno iraní, y la televisión pública local, informó este sábado que el ayatollah Ali Khamenei y el presidente de Irán Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel. Aclararon que los resultados de las embestidas aún no están claros y se desconoce el estado de salud de ambas autoridades.

Previamente, la agencia de noticias iraní Tasnim aseguró que Pezeshkian se encontraba con “plena salud”, mientras que el Canal 12 de Israel, citando fuentes israelíes anónimas, indicó que los ataques alcanzaron un “éxito muy alto” en el objetivo de eliminar al liderazgo iraní.

“El ataque tiene particularmente un objetivo, más allá de la discusión nuclear, que es cambiar el régimen en Irán. Le apuntan al líder máximo y al presidente. Dicen incluso que los ataques tuvieron que ver con matar al líder Ali Khamenei. De hecho hubo un impacto en la zona residencial donde vive, no se sabe si fue exitoso o no”, informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa Argentina en Vivo.

Para luego agregar: “Todavía hay información confusa sobre esto, las autoridades iraníes dijeron que sus dos líderes están a salvo, pero a ellos apuntó el ataque, lo dijo Estados Unidos e Israel”.

iran El ayatollah Ali Khamenei y el presidente de Irán Masoud Pezeshkian. El mensaje de Donald Trump al pueblo de Irán: "Tomen el control de su gobierno" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los ciudadanos de Irán a tomar el control del gobierno que mantiene Alí Jamenei, cuando finalice el ataque que lleva adelante junto a Israel sobre el país persa, que se inició durante la madrugada de Argentina.