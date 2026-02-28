28 de febrero de 2026 Inicio
España condenó el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán: "No podemos permitirnos otra guerra"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, repudió tanto los bombardeos estadounidenses como la respuesta del régimen iraní. "Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional", aseguró.

Pedro Sánchez condenó la escalada de violencia en Medio Oriente. 

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comunicó que van a "destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente -de nuevo- aniquilada. Vamos a destruir su armada" e incentivó a los iraníes a tomar control de su gobierno. Entre los ataques, los objetivos fueron el ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Ante la escalada de la violencia y tensión en Medio Oriente, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España publicó un comunicado en sus redes sociales donde repudió el accionar de los tres países involucrados: "Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil".

"Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", añadió.

En esa línea, exigió "la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región".

Macron: "Graves consecuencias para la paz y la seguridad"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también emitió un comunicado en sus redes sociales: "El estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. En este momento crucial, se están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad del territorio nacional y el de nuestros compatriotas, así como nuestros activos en el Medio Oriente".

"Francia también está dispuesta a desplegar los recursos necesarios para proteger a sus socios más cercanos cuando estos lo soliciten" "Francia también está dispuesta a desplegar los recursos necesarios para proteger a sus socios más cercanos cuando estos lo soliciten"

"La actual escalada es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ahora no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y de misiles balísticos, así como a sus acciones para desestabilizar la región", sentenció.

Además, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que intervenga en esta escalada de violencia.

