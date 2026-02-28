Migue Granados reveló el secreto para su impresionante transformación física: bajó mucho de peso El conductor de streaming contó cómo logró modificar su cuerpo en los últimos meses y explicó qué hábitos fueron clave en su proceso. + Seguir en







El propio conductor aseguró haber bajado más de 20 kilos, lo que generó gran repercusión en redes. El secreto detrás de la impresionante transformación física de Miguel Granados, reconocido conductor y copropietario de OLGA, está en una combinación de ejercicio constante y cambios en su alimentación. El conductor reveló que logró bajar más de 20 kilos gracias a una rutina diaria de caminata en cinta inclinada y un plan alimentario supervisado por profesionales.

En las últimas semanas, su cambio corporal generó múltiples comentarios en redes sociales. Frente a las especulaciones que circularon sobre supuestos tratamientos o medicamentos para adelgazar, el propio conductor decidió aclarar públicamente cuál fue el método que utilizó.

A través de un mensaje publicado en sus redes, Granados explicó que su principal aliado fue una rutina sencilla pero constante de entrenamiento, combinada con una dieta específica que mantiene desde hace varios meses y que forma parte de un proceso de cambio de hábitos.

Así es la impresionante casa de Migue Granados En paralelo a su transformación física, Migue Granados también suele compartir con sus seguidores detalles de su vida cotidiana, entre ellos distintos espacios de su casa. El conductor abrió las puertas de su hogar en redes sociales y mostró una vivienda amplia, moderna y con varios ambientes pensados para sus pasiones.

El living y la cocina aparecen como los sectores principales del interior. Otro de los sectores más llamativos es la sala de ensayo musical, un ambiente dedicado a su pasión por la música donde guarda instrumentos y equipos. El lugar combina madera, hierro y elementos decorativos vinculados a películas que marcaron su infancia.