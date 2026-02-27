De qué se trata El vínculo sueco, la película de la Segunda Guerra Mundial que es tendencia en Netflix

“El vínculo sueco” se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
En un catálogo de Netflix repleto de grandes relatos bélicos ya conocidos, la película El vínculo sueco (en inglés: The Swedish Connection y en su idioma original: Den svenska länken) llega para presentar la Segunda Guerra Mundial desde un lugar inesperado: una oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Estocolmo. Allí, un burócrata aparentemente secundario—Gösta Engzell—decide usar el arma menos épica y más incómoda del conflicto: el papeleo. En ese sentido, ¿te gustaría disfrutar de este thriller? Pues, en esta nota, descubre exactamente de qué trata y cómo verla.
Vale precisar que el filme se desarrolla a lo largo de 102 minutos de metraje, y está dirigido y escrito por Thérèse Ahlbeck y Marcus Olsson.
Así, nos encontramos ante un drama biográfico que combina el retrato de personajes reales con el thriller político. El vínculo sueco llegó de manera exclusiva a Netflix el jueves 19 de febrero del 2026.
Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.
Sinopsis de El vínculo sueco, la película tendencia en Netflix
El vínculo sueco se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
Resulta que él es un burócrata del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, que diseña—junto con su equipo—un plan administrativo para engañar a las autoridades nazis y así proteger a judíos de Noruega y Dinamarca que se encuentran en peligro inminente.
Es decir, a diferencia de otros dramas bélicos centrados en el frente de batalla, este se enfoca en la “resistencia de escritorio”. O sea, en las decisiones, las discusiones y las maniobras legales desde una oficina.
Reparto de El vínculo sueco
A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de El vínculo sueco:
Henrik Dorsin como Gösta Engzell, el burócrata sueco que se convierte en el eje del operativo de rescate desde dentro del aparato estatal.
Sissela Benn como Rut Vogl
Jonas Karlsson como Staffan Söderström
Jonas Malmsjö como Svante Hellstedt
Marianne Mörck como Stina Johansson
Johan Glans como Göran von Otter
Oscar Töringe como Nils Erik Eklund
Richard Ulfsäter como Eric von Post
Stefan Gödicke como Arvid Richert
Christoffer Nordenrot como el futuro diplomático y secretario general de la ONU Dag Hammarskjöld