Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria La actriz permanece en terapia intensiva y desde la producción del reality confirmaron que no volverá a ingresar. Quiénes son los posibles reemplazos que esperan ingresar a la casa el próximo domingo.







Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. A24

La salida de Divina Gloria por una urgencia médica, sumada a la de Daniela de Lucía, obligó a Gran Hermano a pensar en nuevos integrantes. La producción de Telefe evalúa tres nombres específicos para renovar la casa más famosa, que serían presentados durante la gala del próximo domingo que conduce Santiago del Moro.

Pilar Smith reveló en LAM que Inés Lucero encabeza la lista de candidatas luego de su reciente paso por el programa Survivor. Su perfil competitivo atrae a los realizadores para potenciar la convivencia en esta edición denominada Generación Dorada. La periodista resaltó que la joven cuenta con experiencia previa en formatos de supervivencia y sabe cómo manejar la exposición ante las cámaras del canal.

Alejandra Majluf aparece como la segunda opción con grandes posibilidades de sumarse al juego. La actriz ya realizó las sesiones fotográficas previas y quedó como suplente desde el inicio del ciclo televisivo. Su incorporación aportaría una cuota de trayectoria artística acorde al perfil de los participantes actuales del reality show.

Ines lucero La exparticipante de Survivor está en vista para ingresar a Gran Hermano. La Nación Camila Deniz, conocida popularmente como "Camilota", cierra la terna de nombres que baraja el equipo de producción. La hermana de Thiago Medina y exconcursante de Cuestión de Peso tiene un fuerte vínculo con el público del programa. Su carisma podría ser un atractivo importante para las estrategias de rating que busca mantener la señal en las galas.

Camilota Camilota es uno de los posibles ingresos a la casa de Gran Hermano. Redes sociales Una de las que apareció a último momento en los pasillos del canal de las pelotas es Zoe Bogach, que en los últimos días dio varias entrevistas en las que aseguró estar muy angustiada y enojada con el ingreso de su exnovio Manuel Ibero. El participante habló del vínculo con la exhermanita y despertó la furia de la joven, quien pidió, mediante una notificación judicial, que no la nombre dentro de la casa. ¿Qué pasará si ella ingresa?