La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

Kaja Kallas, jefa diplomática de la UE, señaló que la medida contempla al personal no esencial. "La protección de los civiles y el derecho internacional humanitario son una prioridad", sostuvo.

"El régimen iraní ha matado a miles de personas", dijo Kallas.

La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ordenó retirar a todo el personal diplomático no esencial de Medio Oriente después del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asimismo advirtió que los programas nucleares del régimen iraní y su respaldo a grupos considerados terrorista s representan “una grave amenaza para la seguridad mundial”.

A través de posteos en sus redes sociales, Kallas calificó los acontecimientos recientes en Medio Oriente como “peligrosos” y recordó que “el régimen iraní ha matado a miles de personas”.

Asimismo, subrayó que la protección de civiles y el respeto al derecho internacional humanitario son prioritarios para el bloque comunitario.

La jefa de la diplomacia europea informó que la red consular de la Unión Europea está “plenamente movilizada” para facilitar la salida de ciudadanos europeos de la región y ordenó retirar al personal no esencial de la zona.

Kallas también indicó que mantuvo conversaciones con el canciller israelí, Gideon Saar, y con otros ministros de la zona, mientras que la UE "está coordinándose estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas".

Ursula Von der Leyen apeló a la moderación

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió “la máxima moderación” ante la escalada. Remarcó que garantizar la seguridad nuclear y evitar acciones que agraven las tensiones o debiliten el régimen global de no proliferación es “de importancia crucial”.

En una declaración conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, los dirigentes instaron a todas las partes a actuar con prudencia, proteger a la población civil y respetar plenamente el derecho internacional.

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen

"Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial", señaló la política alemana.

En la misma línea, el comunicado indica que se tomarán "todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la UE en la región puedan contar con nuestro pleno apoyo".