El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en el AMBA por nuevos casos de influenza aviar

Un incremento de infecciones provocó que se encienda la alarma y las autoridades brindaron consejos para evitar los contagios.

Tras la confirmación de nuevos focos de influenza aviar H5 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Ministerio de Salud de la Nación intensificó la vigilancia epidemiológica con el fin de prevenir posibles contagios en humanos vinculados al contacto con animales infectados y asegurar una respuesta sanitaria rápida que evite la propagación de la enfermedad.

Según el especialista, estos alimentos pueden alterar la insulina y favorecer procesos inflamatorios.
Un experto en longevidad reveló cuales son los tres alimentos que generan hinchazón

La medida se adoptó luego de que, el 25 de febrero, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara dos nuevos casos de gripe aviar: uno en la localidad bonaerense de Lobos y otro en cisnes coscoroba hallados en la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Días antes también se habían detectado contagios en aves de corral en Ranchos, provincia de Buenos Aires. Asimismo, el 21 de febrero se reportó la presencia del virus en aves silvestres en General Madariaga, en el sur bonaerense.

Según el comunicado oficial, el SENASA coordina las acciones para contener la diseminación del virus en conjunto con autoridades sanitarias provinciales y nacionales. El trabajo articulado contempla la identificación de personas expuestas, la investigación epidemiológica de cada caso y la aplicación inmediata de medidas de control.

En este contexto, los equipos de salud deberán registrar en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) a todas las personas que hayan tenido contacto con animales enfermos o muertos, o con entornos potencialmente contaminados. Además, se realizará un seguimiento durante diez días para detectar síntomas compatibles con la infección.

Las autoridades sanitarias recomendaron prestar especial atención a la aparición de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o conjuntivitis, especialmente si estos síntomas se presentan dentro de los diez días posteriores a una posi

