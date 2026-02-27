Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

IR A
El nombre Pedro Pascal quedó en el centro de las noticias luego de ser visto en varias ocasiones junto a un profesional argentino del mundo del cine. Las imágenes que se difundieron en medios y redes sociales generaron versiones sobre un posible romance.

El interés creció porque las apariciones se dieron en contextos públicos y en fechas cercanas, lo que llevó a distintos portales especializados en espectáculos a seguir de cerca cada nuevo encuentro. La falta de declaraciones oficiales, lejos de cerrar el tema, intensificó la curiosidad.

Mientras continúan circulando registros de ambos compartiendo momentos cotidianos, la situación permanece acumula expectativa y análisis por parte de la prensa del entretenimiento.

Pedro Pascal y Rafael Olarra 2 19-2-26

Quién es el actor de Hollywood que estaría en pareja con un director de cine argentino

El protagonista señalado por los rumores es Pedro Pascal, quien fue visto junto al director de arte y diseñador argentino Rafael Olarra en diferentes salidas realizadas en ciudades de Estados Unidos.

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos durante una función de la película Cumbres Borrascosas en Nueva York, en el marco del fin de semana de San Valentín. A partir de esa difusión, la presencia conjunta empezó a ser seguida con mayor atención.

Días después, los dos volvieron a ser vistos caminando por Los Ángeles sin intentar evitar a los fotógrafos. Durante ese paseo se mostraron conversando con naturalidad y con gestos de cercanía, como abrazos e incluso un momento en el que el actor apoyó su cabeza sobre el hombro del argentino.

pascal olarra

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y reforzaron las conjeturas iniciales, aunque ninguno de los involucrados realizó comentarios públicos para confirmar o descartar la relación.

En cuanto a sus situaciones personales, ambos se encuentran oficialmente solteros. En el caso de Olarra, su último vínculo conocido fue con el actor británico Luke Evans, relación que habría finalizado en 2021. mientras Pascal continúa con su actividad profesional, marcada en los últimos años por su participación en la serie The Last of Us.

