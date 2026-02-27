Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

El cantante Neil Sedaka, famoso por éxitos musicales como Oh! Carol y Breaking Up Is Hard to Do, falleció a los 86 años, según el medio de noticias de Hollywood y celebridades TMZ.
El cantautor se sintió mal este viernes por la mañana y fue internado de urgencia. Su familia confirmó el "repentino fallecimiento" a los 86 años.
El cantautor estadounidense, que saltó a la fama en el año 1960 y se convirtió en una leyenda del pop y el rock and roll, se sintió mal este viernes por la mañana y debió ser internado.
"Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones; pero lo más importante, al menos para aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble que será profundamente extrañado", destacó su familia en un comunicado.
El sheriff del condado de Los Ángeles en West Hollywood reveló a los medios que los agentes ayudaron al departamento de bomberos en una llamada de solicitud médica y los paramédicos lo transportaron a un hospital local aproximadamente a las 8 del viernes 27 de febrero.
Neil Sedaka tuvo múltiples éxitos a principios de los 60, incluyendo Oh! Carol, Breaking Up is Hard to Do y Calendar Girl. Su carrera resurgió a mediados de los '70 con el éxito de sus canciones Laughter in the Rain y Bad Blood. Fue miembro fundador de The Tokens a finales de los '50.