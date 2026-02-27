Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol El cantautor se sintió mal este viernes por la mañana y fue internado de urgencia. Su familia confirmó el "repentino fallecimiento" a los 86 años. + Seguir en







El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60. Redes sociales

El cantante Neil Sedaka, famoso por éxitos musicales como Oh! Carol y Breaking Up Is Hard to Do, falleció a los 86 años, según el medio de noticias de Hollywood y celebridades TMZ.

El cantautor estadounidense, que saltó a la fama en el año 1960 y se convirtió en una leyenda del pop y el rock and roll, se sintió mal este viernes por la mañana y debió ser internado.

"Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones; pero lo más importante, al menos para aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble que será profundamente extrañado", destacó su familia en un comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Neil Sedaka (@neilsedakamusic) El sheriff del condado de Los Ángeles en West Hollywood reveló a los medios que los agentes ayudaron al departamento de bomberos en una llamada de solicitud médica y los paramédicos lo transportaron a un hospital local aproximadamente a las 8 del viernes 27 de febrero.