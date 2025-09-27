Triple femicidio en Varela: el abogado de la familia de Morena anunció que irá a la Justicia federal

El letrado Diego Storto será quien representará a los familiares de una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. "Tenemos que priorizar en encontrar a los culpables, que paguen uno por uno", expresó.

Mientras avanza la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela , C5N habló con Diego Storto, el abogado que representará a la familia de Morena Verri , una de las tres jóvenes asesinadas, y aseguró que irá a la Justicia federal.

Tras el triple femicidio, la familia de Brenda Del Castillo y Morena Verri realizará una marcha en La Matanza

En el programa "Argentina En Vivo" el conductor Néstor Dib y el equipo de panelistas entrevistaron al nuevo letrado de los familiares y brindó detalles sobre la causa y los próximos pasos que realizará la defensa: "La Justicia tiene que poner todos los elementos a disposición y justamente esto se trata cuando hablamos de Justicia federal" .

En relación con la investigación, detalló que " no conformarnos con la detención de cuatro personas ", que según el letrado todavía no tienen un rol claro en el asesinato, se trata de Miguel Ángel Villanueva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González, quienes se negaron a declarar y fueron trasladados al penal de Melchor Romero.

"Tenemos que priorizar en encontrar a los culpables, que paguen uno por uno, y que no salgan nunca más de la cárcel" , afirmó Storto y, remarcó la importancia de resguardar y cuidar a las familias, así como también la escena del brutal crimen: la casa de Florencio Varela, que días antes quedó sin protección.

Quiénes son los 4 detenidos:

1- Miguel Ángel Villanueva Silva (27). De nacionalidad peruana, está señalado como uno de los presuntos propietarios de la casa donde fueron hallados los restos de las jóvenes. Las tres mujeres fueron asesinadas y descuartizadas para enterrarlas en el patio de la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Fue detenido junto a Iara Ibarra en un hotel de la zona, donde se ocultaban tras el crimen. Los investigadores sospechan que podría tener vínculos con organizaciones narco criminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.

2- Iara Daniela Ibarra (19). De nacionalidad argentina. También es la presunta dueña de la vivienda, y fue capturada junto a Villanueva Silva. Habría tenido participación activa en el ocultamiento de los cuerpos. La fiscalía investiga si el vínculo que tiene con el principal sospechoso excede lo operativo y alcanza responsabilidades penales directas.

3- Maximiliano Andrés Parra (18). De nacionalidad argentina. Fue detenido dentro de la casa donde se presume que ocurrió el crimen, en el centro de la escena. Las pericias buscan determinar si participó en el traslado, el encubrimiento o directamente en el asesinato de las víctimas.

4- Magalí Celeste González Guerrero (28). De nacionalidad argentina. Estaba en la misma vivienda que Parra. Investigan si tiene algún tipo de liderazgo o si actuó bajo órdenes. Su rol podría ser clave para reconstruir la dinámica del hecho.