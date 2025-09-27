Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana

Estos locales no solo sirven ropa vieja, arroz con frijoles y mojitos; también tienen la mejor ambientación y música en vivo. Son ideales para viajar a La Habana sin alejarse del centro porteño.

Una de las grandes ventajas de la noche de la Ciudad de Buenos Aires es que te permite viajar, aunque sea por un rato, a prácticamente cualquier lugar del mundo. Lo único que hay que hacer es buscar un buen bar o restaurante que prepare la mejor comida de otro país, como la famosa gastronomía cubana.

La comida de la isla mezcla influencias del caribe con otras españolas para crear platos emblemáticos como la ropa vieja, carne desmenuzada y cocinada a fuego lento con tomate, morrones y cebolla; el lechón asado, marinado con cítricos y especias; y el infaltable arroz con frijoles.

A estos platos se suman tragos típicos como el mojito, los daiquiris y el Cuba Libre, ideales para acompañar una noche con música y amigos. Si tenés ganas de sentirte en La Habana por unas horas, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana.

Esta antigua casona de Las Cañitas funciona como sucursal local de La Bodeguita del Medio, el emblemático restaurante de La Habana que era el favorito de Ernest Hemingway. El salón y el patio recrean a la perfección el ambiente cubano, donde no faltan la música y unos buenos habanos.

El menú incluye clásicos de la gastronomía de la isla, como ropa vieja, tostones habaneros, puerco y arroz con frijoles; para tomar, la barra se especializa en mojitos y daiquiris. Queda en Báez 211; abre de martes a domingo en horario corrido, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la madrugada.

El Benny

El Benny Bar, comida cubana TripAdvisor

Ubicado en la zona de Plaza Serrano, en el barrio de Palermo, este bar es el lugar perfecto para escuchar música en vivo, tomar unos tragos y compartir platos con amigos. Los salones están decorados con fotos y recuerdos de Cuba para transportarte por unas horas a las noches de La Habana.

El menú no es muy extenso, pero tiene platos típicos cubanos como ropa vieja, además de picadas, ensaladas, tragos y cerveza artesanal. Queda en Serrano 1327. Abre todos los días a la tardecita, desde las 19 hasta las 3 de la madrugada.