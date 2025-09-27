27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana

Estos locales no solo sirven ropa vieja, arroz con frijoles y mojitos; también tienen la mejor ambientación y música en vivo. Son ideales para viajar a La Habana sin alejarse del centro porteño.

Por
Estos platos cubanos son los mejores de Buenos Aires.

Estos platos cubanos son los mejores de Buenos Aires.

Facebook La Bodeguita

Una de las grandes ventajas de la noche de la Ciudad de Buenos Aires es que te permite viajar, aunque sea por un rato, a prácticamente cualquier lugar del mundo. Lo único que hay que hacer es buscar un buen bar o restaurante que prepare la mejor comida de otro país, como la famosa gastronomía cubana.

Las rabas se consolidan como un clásico porteño con propuestas para todos los gustos.
Te puede interesar:

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una deliciosas rabas

La comida de la isla mezcla influencias del caribe con otras españolas para crear platos emblemáticos como la ropa vieja, carne desmenuzada y cocinada a fuego lento con tomate, morrones y cebolla; el lechón asado, marinado con cítricos y especias; y el infaltable arroz con frijoles.

A estos platos se suman tragos típicos como el mojito, los daiquiris y el Cuba Libre, ideales para acompañar una noche con música y amigos. Si tenés ganas de sentirte en La Habana por unas horas, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana.

La Bodeguita

La Bodeguita del Medio, Buenos Aires

Esta antigua casona de Las Cañitas funciona como sucursal local de La Bodeguita del Medio, el emblemático restaurante de La Habana que era el favorito de Ernest Hemingway. El salón y el patio recrean a la perfección el ambiente cubano, donde no faltan la música y unos buenos habanos.

El menú incluye clásicos de la gastronomía de la isla, como ropa vieja, tostones habaneros, puerco y arroz con frijoles; para tomar, la barra se especializa en mojitos y daiquiris. Queda en Báez 211; abre de martes a domingo en horario corrido, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la madrugada.

El Benny

El Benny Bar, comida cubana

Ubicado en la zona de Plaza Serrano, en el barrio de Palermo, este bar es el lugar perfecto para escuchar música en vivo, tomar unos tragos y compartir platos con amigos. Los salones están decorados con fotos y recuerdos de Cuba para transportarte por unas horas a las noches de La Habana.

El menú no es muy extenso, pero tiene platos típicos cubanos como ropa vieja, además de picadas, ensaladas, tragos y cerveza artesanal. Queda en Serrano 1327. Abre todos los días a la tardecita, desde las 19 hasta las 3 de la madrugada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde se puede comer la mejor fondue de chocolate en Buenos Aires.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer fondue de chocolate

Rufino reinterpreta la cocina argentina con carnes de pasturay vegetales de estación

La parrilla de Recoleta que reinventa el asado con vegetales de estación

Estas son las mejores empanadas salteñas de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hagan empanadas salteñas excelentes

Estas entrañas son las mejores de Buenos Aires.

Las mejores 2 parrillas de Buenos Aires para comer entrañas deliciosas

Dónde probar la mejor bondiola de la ciudad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bondiola con guarnición

play

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer unos sorrentinos repletos de sabor

Rating Cero

Cómo está compuesto este nuevo look de la modelo.

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

Cvitanich confirmó su relación con Ivana Figueiras, tras su separación de Chechu Bonelli

Tras su reciente separación de una periodista, el exfutbolista blanqueó su nuevo romance: "Sonreír solo y por placer"

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix.
play

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

El estilista Leo Leiva fue el encargado de llevar adelante la transformación estética.

La impresionante transformación de Cinthia Fernández: un cambio de look único

Ricardo Barreda / Gustavo Cordera

Gustavo Cordera y una nueva polémica por justificar a Barreda: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento"

Los fans de Soda Stereo se ilusionan.

¿Vuelve Soda Stereo? Expectativa entre los fans por una serie de mensajes enigmáticos

últimas noticias

Además del moho, otro de los enemigos habituales del lavarropas es la cal.

Con este truco podés eliminar la humedad del lavarropas en minutos

Hace 13 minutos
¿Qué podés hacer si te quedás encerrado?

Qué podés hacer si te quedás encerrado en un ascensor

Hace 15 minutos
Conocé los tips para que no haya mosquitos en tu casa

Reciclando estos materiales podés ahuyentar a los mosquitos en primavera: cuáles son

Hace 16 minutos
Entre ruinas históricas, balnearios arbolados y una iglesia monumental, este pueblo cordobés invita a descansar sin apuro.

Viajar a Córdoba: es un pueblo pintoresco, está escondido y es ideal para relajar en la naturaleza

Hace 19 minutos
Cómo está compuesto este nuevo look de la modelo.

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

Hace 26 minutos