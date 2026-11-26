Llegó la dolarización: la tienda de San Martín que es furor por vender todo por un dólar El local que se especializa en la comercialización de artículos de bazar vende al público en un precio equivalente a un dólar, pero los consumidores pueden pagarlo en pesos. Por Agregar C5N en









El comercio que es furor en San Martín El comercio que es furor en San Martín

Una nueva propuesta comercial se volvió viral en las redes sociales tras anunciar su apertura en San Martín. La consigna se hizo difícil de ignorar para los consumidores, ya que vende casi todos sus productos con el valor de referencia de un dólar.

Se trata de un comercio que está ubicado en la avenida 101 Dr. Ricardo Balbín 2951 y apunta tanto al público minorista como a comerciantes o revendedores, considerando que los bazares son de los locales comerciales que más crecieron durante los últimos años.

Para su apertura anunciaron que entre el 70% y el 80% del catálogo se rige por la tarifa promocional de un dólar, mientras que el resto de los artículos se comercializan con otros precios que prometen mantenerse en una franja económica alcanzable para los consumidores.

A diferencia de los mayoristas tradicionales, el local funciona sin monto mínimo de compra ni obligación de llevar bultos o cajas cerradas. Abre todos los días de 10 a 19.30 y, por inauguración, lanzó sorteos presenciales junto con rebajas adicionales por pago en efectivo: un 10% de descuento para compras que superen el equivalente a u$s100 y un 15% para tickets mayores a u$s500.

Si bien el precio de referencia simplifica el recorrido por las góndolas, el valor final en pesos queda sujeto al tipo de cambio que aplique el comercio en el día, por lo que conviene consultar la cotización vigente en moneda local antes de pasar por la caja.