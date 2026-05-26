Ingresaron los u$s1.000 millones del FMI y las reservas del BCRA alcanzaron su mayor nivel desde 2019

El organismo multilateral efectivizó el tercer desembolso del programa firmado en abril de 2025 y las tenencias del Banco Central superaron los u$s47.000 millones. La semana pasada, el board había aprobado la segunda revisión del acuerdo.

Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la segunda revisión del acuerdo con Argentina , este martes se efectivizó el tercer desembolso del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por u$s1.000 millones, de manera que las reservas del Banco Central (BCRA) superaron los u$s47.000 millones y alcanzaron su nivel más alto desde 2019.

El giro se reflejó en el monto de las reservas internacionales difundido por el BCRA, que pasaron de los u$s46.803 millones informados el último viernes a u$s47.908 millones, el valor más importante desde el 9 de octubre de 2019. Este nuevo respaldo del FMI al gobierno de Javier Milei apunta, justamente, a fortalecer la acumulación de reservas.

La aprobación de la segunda revisión del acuerdo, que se oficializó el jueves pasado, representa un nuevo voto de confianza hacia la gestión económica libertaria y eleva el total de fondos girados bajo el actual acuerdo a unos u$s15.800 millones, sobre un total previsto de u$s20.000 millones.

Tras el acuerdo técnico alcanzado el 15 de abril, el Directorio Ejecutivo del FMI supervisó las políticas macroeconómicas y cambiarias y subrayó que la implementación del programa se mantuvo "sólida" a pesar de un escenario doméstico e internacional que calificaron como "desafiante".

A través de un comunicado, la directora gerente Kristalina Georgieva destacó que el "impulso reformista" se fortaleció mediante la aprobación de leyes clave en materia fiscal, laboral y comercial. Según el FMI, estas reformas, sumadas a las mejoras en el marco monetario, han sido "impresionantes" y han contribuido a una renovada desinflación y a una mayor confianza de los mercados.

Milei, Caputo, Georgieva El FMI mostró un nuevo gesto de respaldo hacia el gobierno de Javier Milei.

A pesar del apoyo, el organismo recordó que la Argentina sigue siendo su principal deudor con un pendiente de u$s57.000 millones, lo que representa el 35% de su cartera total. Ante esta exposición récord, respaldó la estrategia oficial de no regresar por ahora a los mercados internacionales de crédito -para evitar convalidar tasas elevadas por el riesgo país- y, en su lugar, buscar financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF para cubrir vencimientos futuros.

El FMI le pidió al Gobierno que avance con la reforma tributaria y previsional y puso la lupa sobre la inflación

Aunque el FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, acompañó la decisión con una serie de advertencias y pedidos concretos al gobierno de Javier Milei. El organismo publicó un informe técnico donde advirtió sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional, de actualizar la forma de medir la inflación y de sostener la acumulación de reservas y el proceso de desinflación; y, por último, hizo hincapié sobre los riesgos políticos y financieros de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Una de las mayores preocupaciones del Fondo es la fragilidad política y social de cara a los próximos años. El organismo advirtió explícitamente que la "incertidumbre política" previa a las elecciones presidenciales de 2027 podría provocar una masiva fuga de capitales y revertir el impulso reformista. Además, los técnicos alertaron sobre una posible "fatiga reformista" si es que la desinflación y el empleo no mejoran sustancialmente, lo que podría proyectar una imagen de "insensibilidad" del programa ante el drama social y laboral.

A pesar de los anuncios oficiales sobre el ordenamiento macroeconómico, el informe revela que la Argentina no cumplió la meta de acumulación de reservas netas a fines de 2025, las cuales cayeron a un alarmante nivel de -u$s11.700 millones. El FMI fue tajante al señalar que el ritmo actual de compra de divisas por parte del Banco Central "no alcanza" para una reconstrucción decisiva y que el país sigue expuesto a una gran volatilidad debido al bajísimo nivel de reservas líquidas.

Finalmente, el Fondo proyectó para 2026 una inflación anual del 25% y un crecimiento del PIB del 3,5%, cifras que dependen de la paz social. Con este panorama, el organismo internacional advierte que el éxito del programa de Javier Milei pende de un hilo si no se logra recomponer el ingreso real antes de que el malestar social se traduzca en un castigo en las urnas.