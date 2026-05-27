Preocupación por la salud de Pata Villanueva: está internada en terapia intensiva La exmodelo de 74 años ingresó a la clínica el lunes por la noche: confirmaron que su estado es “reservado”, pero aclararon que está “fuera de peligro”. Agregar C5N en









Pata Villanueva había sufrido una dura caída en 2021 que le provocó una fractura de cráneo. Redes sociales

La exmodelo y empresaria Raquel Pata Villanueva se encuentra internada en terapia intensiva desde el lunes por la noche, según confirmó su hija Agostina a LAM, sin dar detalles sobre el motivo. Lo que sí se sabe es que se encuentra en estado reservado, pero que está fuera de peligro.

Tiene 74 años y en 2021 sufrió una caída que le provocó una fractura de cráneo. Luego de una cena en su casa de Punta del Este, se cayó por las escaleras y logró poder pedirles ayuda a los vecinos. Estuvo en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril y corría riesgo de muerte.

Al mes siguiente retornó a Buenos Aires en un avión sanitario y, después de una rehabilitación neurológica, estuvo mejor. Luego tuvo que ser internada en el Hospital Alemán por una hemorragia digestiva y operada de divertículos, allí contrajo una bacteria intrahospitalaria, otra vez al borde de la muerte.

pata villanuevajpg.jpg Pata Villanueva habló de sus infidelidades

En febrero había hablado en Puro Show y aseguró: “Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la rehabilitación. Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”.

Si bien, no hay ningún parte médico por el momento y no se sabe qué fue lo que pasó, el historial de las últimas operaciones indican que puede tratarse de algo similar.