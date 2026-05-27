Preocupación por la salud de Pata Villanueva: está internada en terapia intensiva

La exmodelo y empresaria Raquel Pata Villanueva se encuentra internada en terapia intensiva desde el lunes por la noche, según confirmó su hija Agostina a LAM, sin dar detalles sobre el motivo. Lo que sí se sabe es que se encuentra en estado reservado, pero que está fuera de peligro.
Tiene 74 años y en 2021 sufrió una caída que le provocó una fractura de cráneo. Luego de una cena en su casa de Punta del Este, se cayó por las escaleras y logró poder pedirles ayuda a los vecinos. Estuvo en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril y corría riesgo de muerte.
Al mes siguiente retornó a Buenos Aires en un avión sanitario y, después de una rehabilitación neurológica, estuvo mejor. Luego tuvo que ser internada en el Hospital Alemán por una hemorragia digestiva y operada de divertículos, allí contrajo una bacteria intrahospitalaria, otra vez al borde de la muerte.
En febrero había hablado en Puro Show y aseguró: “Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la rehabilitación. Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”.
Si bien, no hay ningún parte médico por el momento y no se sabe qué fue lo que pasó, el historial de las últimas operaciones indican que puede tratarse de algo similar.