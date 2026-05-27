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Comenzó el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026: qué monto reciben

La inscripción al programa continúa abierta para distintas líneas educativas. El organismo gubernamental recuerda que es importante mantener los datos personales actualizados y cumplir con la regularidad académica para no perder el beneficio.

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Comenzó el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026. 

Comenzó el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026. 

  • En mayo de 2026 pueden acceder al cobro de las Becas Progresar estudiantes que cumplan requisitos.
  • El programa está orientado principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque algunas líneas específicas permiten ampliar el rango etario según la carrera o la situación educativa de cada estudiante.
  • Para poder cobrar la beca es necesario cumplir con algunas condiciones.
  • Es clave cumplir con los criterios socioeconómicos establecidos por el programa

    Comenzó el pago de las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026: La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el inicio de un nuevo pago cuya acreditación comenzó esta semana y alcanza a estudiantes que forman parte del programa y cumplen con los requisitos académicos y socioeconómicos vigentes.

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    Las Becas Progresar están destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos que cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES. En términos generales, la propuesta está orientada principalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años, aunque existen líneas específicas que permiten ampliar el rango etario dependiendo del tipo de carrera o de la situación educativa de cada estudiante.

    El depósito se realiza de manera automática en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios al momento de la inscripción.

    Cuánto cobran las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026

    Durante mayo de 2026, el programa mantiene los siguientes montos de referencia:

    • $35.000 brutos por mes
    • $28.000 netos (80% del total) que se acredita mensualmente
    • 20% retenido, que se liquida posteriormente una vez que se acredita la regularidad escolar o académica
    • ANSES aclaró que el monto final puede variar según la línea de beca (Progresar Obligatorio, Superior, Enfermería o Formación Profesional) y la situación de cada estudiante.
    • En algunos casos, también pueden abonarse montos acumulados de meses anteriores, especialmente en nuevas altas o aprobaciones recientes.
    Becas progresar

    Cómo saber si cobrás las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026

    En mayo de 2026 pueden acceder al cobro de las Becas Progresar los estudiantes de nivel obligatorio, es decir, quienes cursan el nivel secundario, así como también quienes se encuentran en el nivel terciario y universitario. El beneficio también alcanza a los alumnos de la carrera de enfermería y a personas que realizan formación profesional dentro de las líneas habilitadas por el programa.

    Los beneficiarios pueden consultar el estado del pago de forma online siguiendo estos pasos:

    • Ingresar a la web oficial de ANSES
    • Acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social
    • Entrar a la sección de “Mis Cobros” o beneficios activos
    • Verificar fecha de acreditación y estado del pago
    • También se puede consultar desde la plataforma del programa Progresar, donde se informa si la beca fue aprobada, si hay observaciones o si el pago ya fue emitido.

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