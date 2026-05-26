Horacio Marín se reunió con Javier Milei: "El objetivo es exportar más de u$s30 mil millones en energía" El presidente de YPF mantuvo un encuentro con el mandatario y destacó las políticas para enviar recursos energéticos al exterior. "Hoy existe un círculo virtuoso para lograrlo", afirmó. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto a Horacio Marín. X (@HoracioMarin_ok)

El mandatario Javier Milei se reunió con el presidente de YPF, Horacio Marín, para dialogar sobre la situación de la industria energética y los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Tras el encuentro, el titular de la empresa petrolera afirmó que buscan "que Argentina exporte más de u$s30 mil millones en energía hacia 2031".

Marín publicó en la red social X que se encontró con el jefe de Estado y expuso los ejes del cónclave: "Hoy, junto al presidente Javier Milei, analizamos el presente de la industria energética argentina y avanzamos en los proyectos presentados en el marco del RIGI, así como en las nuevas iniciativas que estamos desarrollando junto a nuestros socios estratégicos".

En tal sentido, recordó que la compañía apunta a exportar una gran cantidad de recursos energéticos. "Nuestro objetivo de país es claro: que Argentina exporte más de u$s30 mil millones en energía hacia 2031. Hoy existe un círculo virtuoso para lograrlo", expresó.

La reunión se produjo luego de que YPF anunciara una inversión vinculada al RIGI por u$s25 mil millones para el proyecto LLL Oil, que se convertirá en uno de los más ambiciosos de la historia en torno a la exportación de petróleo, para el que prevén un ingreso de u$s100 mil millones.

Horacio Marín tuit La publicación de Horacio Marín. X El CEO de la empresa estatal compartió un comunicado, en su cuenta de X, en el que muestra el mapa de la zona donde se realizará la importante inversión y aseguró que el proyecto servirá para "acelerar el desarrollo de Vaca Muerta". Según reportó Infobae, el potencial productivo de las zonas contiguas a la reserva de hidrocarburos se potenciará y lograrán una eficiencia que permitirá competitividad a niveles internacionales.