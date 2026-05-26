26 de mayo de 2026 Inicio
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Horacio Marín se reunió con Javier Milei: "El objetivo es exportar más de u$s30 mil millones en energía"

El presidente de YPF mantuvo un encuentro con el mandatario y destacó las políticas para enviar recursos energéticos al exterior. "Hoy existe un círculo virtuoso para lograrlo", afirmó.

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Javier Milei junto a Horacio Marín.

Javier Milei junto a Horacio Marín.

X (@HoracioMarin_ok)

El mandatario Javier Milei se reunió con el presidente de YPF, Horacio Marín, para dialogar sobre la situación de la industria energética y los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Tras el encuentro, el titular de la empresa petrolera afirmó que buscan "que Argentina exporte más de u$s30 mil millones en energía hacia 2031".

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Marín publicó en la red social X que se encontró con el jefe de Estado y expuso los ejes del cónclave: "Hoy, junto al presidente Javier Milei, analizamos el presente de la industria energética argentina y avanzamos en los proyectos presentados en el marco del RIGI, así como en las nuevas iniciativas que estamos desarrollando junto a nuestros socios estratégicos".

En tal sentido, recordó que la compañía apunta a exportar una gran cantidad de recursos energéticos. "Nuestro objetivo de país es claro: que Argentina exporte más de u$s30 mil millones en energía hacia 2031. Hoy existe un círculo virtuoso para lograrlo", expresó.

La reunión se produjo luego de que YPF anunciara una inversión vinculada al RIGI por u$s25 mil millones para el proyecto LLL Oil, que se convertirá en uno de los más ambiciosos de la historia en torno a la exportación de petróleo, para el que prevén un ingreso de u$s100 mil millones.

Horacio Marín tuit
La publicación de Horacio Marín.

La publicación de Horacio Marín.

El CEO de la empresa estatal compartió un comunicado, en su cuenta de X, en el que muestra el mapa de la zona donde se realizará la importante inversión y aseguró que el proyecto servirá para "acelerar el desarrollo de Vaca Muerta". Según reportó Infobae, el potencial productivo de las zonas contiguas a la reserva de hidrocarburos se potenciará y lograrán una eficiencia que permitirá competitividad a niveles internacionales.

"Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI", mencionó Marín, quien dejó un mensaje en el que augura que el proyecto dará rédito a futuro. "Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años", subrayó.

En ese sentido, las previsiones estiman que se realice la perforación de 1.152 pozos, con la intención de llegar a una producción de 240.000 barriles de petróleo por día a partir del año 2032. "Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial", concluyó Marín.

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