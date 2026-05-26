Marixa Balli recordó a Rodrigo por su cumpleaños número 53 y contó como se enamoraron

La vedette recordó al cantante de cuarteto. Lo hizo durante el programa Corta por Lozano, donde compartió con todos los presentes historias inéditas, anécdotas que vivió junto a el y recordó cómo fue la primera vez que lo vio.

En una charla íntima con Marley, la panelista recordó su apasionado romance con el Potro.

Marixa Balli no se cansa de contar cómo el amor de Rodrigo Bueno le cambió la vida . Esta vez, lo hizo en el programa de Verónica Lozano por Telefe y también reconoció que todavía le pesa la polémica que se generó alrededor de la muerte del cantante.

En ese contexto, se refirió a la película que retrata la vida de Rodrigo y cuestionó el rol que le dieron dentro de la historia, "en la película me trataron re mal, como una put...”, afirmó, en alusión al personaje que interpretó Jimena Barón en El Potro: Lo mejor del amor, inspirado en su personaje. La cantante apuntó directamente contra la manera en la que fue representada y a seguró que la mostraron como una mujer “disponible”, dejando entrever que entre ellos solo existía un vínculo sexual, " llegó a Buenos Aires y parecía que no tenía relación, y no era así”, sentenció.

Luego de esto, la vedette comenzó a revelar detalles de la relación que mantenía con Rodrigo Bueno y la describió como un amor sano, pese a todos los comentarios y rumores que surgieron en ese momento. Además, recordó a Beatriz Olave y relató la primera vez que viajó a Córdoba para conocer al cantante, cuando el recién daba sus primeros pasos como artista, "viví momentos muy especiales con Rodrigo y aprendí mucho de la bailanta con él”, reveló cómo el cantante le daba consejos sobre el ambiente de la movida tropical, ya que lo consideraba un hombre muy hábil para los negocios musicales. “Es por acá, por acá se gana”, recordó que le decía.

‘El Potro’ cumpliría 53 años: el recuerdo de Marixa Balli de quien fuera su gran amor Mirá #CortaPorLozano en Telefe pic.twitter.com/iOTBYps9TN

Luego, describió a un Rodrigo que, apenas llegó a Buenos Aires, logró una verdadera locura entre el público y un fuerte fanatismo por parte de las chicas de la ciudad, "llegaba a los bailes en una van decorada con dibujos de Disney, realizados por un amigo cercano. Era su van con un megáfono y, como todavía no lo conocían, cuando llegaba a un baile se presentaba él mismo, "acá llegó Rodri, el bebote cordobés’”, relató Balli, remarcando la personalidad carismática del cantante.

El primer encuentro

Luego, ante la mirada atenta de sus compañeras, contó qué sintió en aquel primer encuentro, "me enamoré el primer segundo. Dije: ‘Cupido, ¿qué hiciste? Me habías clavado una flecha tamaño como el choripán que acabamos de comer’”, confesó entre risas.

marixa y rodrigo Marixa Balli recordó a Rodrigo en su cumpleaños.

Tras esto, reveló que el apasionado romance entre ambos comenzó durante el rodaje del videoclip de La chica del ascensor, donde improvisaron un beso que duró cuarenta minutos frente a todo el equipo de producción, "no nos separábamos. Yo estaba muerta de amor, no me importaba nada. Estaba el padre, el director, el productor. ‘¡Corte, corte!' decían ellos", recordó divertida.