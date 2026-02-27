Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de febrero

+ Seguir en

El oficial cotiza en Banco Nación $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, en una jornada donde borró toda la caída que había tenido la semana pasada. El MEP opera en torno a los $1.437.

La divisa estadounidense tuvo una suba el jueves.

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves donde había subido $10 y extendió la racha alcista de los últimos 7 días y cortó el menor nivel de cuatro meses logrado la semana anterior.

El dólar subió por tercer día consecutivo y cerró a $1.425

Por su parte, el mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cotiza a $1.402 para la compra y $1.411 para la venta . Mientras que en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.480,12, mientras que el MEP opera a $1.437,58.

En paralelo, el Senado tratará la ley de reforma laboral y el proyecto que buscará bajar la edad de punibilidad que vienen de lograr la sanción en la Cámara de Diputados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el plan económico del Gobierno y destacó la acumulación de reservas en el Banco Central. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones , producto de un superávit primario de $3.125.737 millones , y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

La divisa estadounidense cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.408.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,12 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.437,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.407,50.