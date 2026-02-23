23 de febrero de 2026 Inicio
El BCRA compró u$s2.500 millones en lo que va de año y las reservas alcanzaron su pico en más de seis años

La máxima autoridad bancaria sumó otra jornada adquiriendo dólares y regresó el nivel de las reservas a la previa electoral de 2019.

Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

Reuters

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició la semana con otra jornada en la que sumó dólares adquiridos en el Mercado Libre de Cambios. La máxima autoridad bancaria terminó con un saldo positivo de u$s95 millones. De este modo, en lo que va del año ya sumó unos u$s2.507 millones.

El dolar cotiza abajo de los $1.400. 
Durante este lunes, las reservas treparon a u$s46.634 millones, máximo desde el 21 de octubre de 2019, previo a las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Alberto Fernández.

Uno de los factores que impulsa la mejora de las reservas es el efecto alcista en el precio de los activos que no son dólares. Por ejemplo, el oro, históricamente elegido como activo "refugio" ante la mayor debilidad del dólar, en un contexto de pobres datos económicos en EEUU y derrota de Donald Trump en la justicia por los aranceles.

Otro factor fue la emisión de deuda de parte de las provincias. El último viernes Santa Fe habría ingresado u$s800 millones al banco provincial por su salida a los mercados internacionales.

Cómo cotizó el dólar este lunes

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.370.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.442,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.416,72.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.375.

