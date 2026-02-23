23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de febrero

El oficial cerró a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación, en una semana clave para el Gobierno por el tratamiento de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil en el Senado. El FMI respaldó el plan económico y destacó la acumulación de reservas.

Por
El dolar cotiza abajo de los $1.400. 
El dolar cotiza abajo de los $1.400. Pexels
El dólar cotiza abajo de los $1.500. 
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de febrero

Por su parte, el segmento financiero, el dólar MEP se vende a $1.416,72, el Contado con Liquidación (CCL) a $1.422,10 y el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubica en $1.442,32 en la plataforma Bitso.

El ministro de Economía, destacó el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.370.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.442,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.416,72.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.375.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La entidad monetaria lleva comprados más de u$s2.400 millones en lo que va del año.

El Banco Central cerró la semana con una nueva compra de dólares y las reservas alcanzaron un nuevo máximo

El dólar perforó el piso de los $1.400. 

Desplome del dólar: perforó el piso de los $1.400 y tocó su nivel más bajo en cuatro meses

La entidad monetaria compró dólares por 32ª vez consecutiva.

El Banco Central compró dólares, pero las reservas cayeron por debajo de los u$s45.000 millones

El dólar oficial se mantiene sin cambios en la semana corta.

En medio del paro general, el dólar se mantuvo estable y cerca de los $1.400

El dólar oficial se mantiene tranquilo y continúa el carry trade.

El dólar oficial volvió a caer y el minorista se mantuvo estable en el arranque de la semana

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de febrero

Rating Cero

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

De los miedos al alivio: La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras tomar una decisión clave con su cuerpo

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

Este tipo de dispositivos tecnológicos ya había ganado visibilidad en contenidos digitales.

Mauro Icardi y la China Suárez fortalecieron su relación con un pequeño detalle: cuál es

El éxito demuestra, una vez más, que las producciones basadas en hechos reales siguen generando un fuerte interés cuando están narradas con rigor, sensibilidad y profundidad histórica.
play

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

La gira arrancará el 7 de diciembre en Dublin.

Los Sex Pistols anunciaron una gira por los 50 años de "Anarchy in the UK"

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

últimas noticias

Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

Hace 27 minutos
Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

Continúa el caos en México: 23 presos escaparon de un penal en Puerto Vallarta

Hace 40 minutos
play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Hace 56 minutos
El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora
play
Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand habló sobre los salarios y lamentó: "A la gente no le alcanza la plata para vivir"

Hace 1 hora