Es una serie oculta en Netflix y se destaca por su trama subida de tono

Tiene solo tres temporadas de seis capítulos cada una, perfecta para ver de un tirón. Esta producción de la plataforma de streaming está inspirada en un escándalo real que sacudió a la élite italiana y conmocionó a todo el país.

Esta serie tiene escenas subidas de tono.

Freepik/Netflix

El catálogo de Netflix tiene algo para todos los gustos, aunque no siempre es fácil encontrarlo. A pesar de quedar oculta por el algoritmo, una producción italiana se destaca por su trama subida de tono que la convierte en una de las más comentadas.

Se trata de Baby, una serie que se estrenó en 2018 y tiene tres temporadas de seis capítulos cada una. Está inspirada en un caso real conocido en Italia como el "Baby Squillo", un escándalo mediático sobre una red de abuso de menores que salió a la luz en 2013 e involucró a varias figuras de la élite de Roma.

Con una buena dosis de ficción, Baby retoma esa historia desde el punto de vista de dos adolescentes de familias adineradas que terminan ejerciendo como prostitutas. Su combinación de actuaciones sólidas, dilemas morales y escenas subidas de tono conquistó a los suscriptores.

Baby, serie italiana

Netflix: sinopsis de Baby

Chiara Altieri y Ludovica Storti son dos amigas adolescentes que viven en Roma. Aunque sus familias son adineradas, van a una de las secundarias privadas más prestigiosas y se mueven por los barrios más exclusivos, secretamente están hartas de sus padres y de la escuela.

En busca de nuevas emociones, las chicas deciden comenzar una doble vida que las lleva a algunos de los lugares más peligrosos de la ciudad. Pronto terminarán envueltas en una red de prostitución que involucra a importantes empresarios y políticos, y descubrirán que ningún secreto dura para siempre.

Tráiler de Baby

Embed - Tráiler español Baby Netflix HD

Reparto de Baby

  • Benedetta Porcaroli como Chiara Altieri.
  • Alice Pagani como Ludovica Storti.
  • Riccardo Mandolini como Damiano Younes.
  • Lorenzo Zurzolo como Niccolo Rossi Govender.
  • Brando Pacitto como Fabio Fedeli.
  • Chabeli Sastre Gonzalez como Camilla Rossi Govender.
  • Giuseppe Maggio como Claudio Fiorenzi "Fiore".
  • Galatea Ranzi como Elsa Altieri.
  • Tommaso Ragno como el Director Fedeli.
  • Massimo Poggio como Arturo Altieri.
