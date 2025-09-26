Fue campeón del mundo con Messi y reveló que estuvo cerca de jugar en Boca

El defensor recordó en 2021 que estuvo a punto de llegar al Xeneize. Hoy disfruta de una trayectoria repleta de títulos en clubes y con la Selección.

La declaración que más llamó la atención fue la que lo conectó con Boca.

Nicolás Tagliafico, integrante de la Selección argentina que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, sorprendió con una confesión que vincula su carrera con uno de los grandes del fútbol local. El lateral izquierdo reconoció que, en su camino profesional, tuvo la chance concreta de sumarse a Boca , aunque finalmente ese paso nunca se concretó.

La revelación la hizo en 2021, durante una entrevista en formato de preguntas y respuestas para el canal de YouTube de Ezzequiel. En ese espacio, entre recuerdos de títulos y momentos de su trayectoria, el defensor contó que estuvo muy cerca de vestir la camiseta azul y oro.

Tagliafico, que en ese momento brillaba en Ajax, habló de sus referentes y de los equipos que marcaron su visión futbolística. Señaló a “Garrafa” Sánchez como su ídolo de la infancia, destacó a River como el mejor conjunto del país y ubicó a Marcelo Gallardo en lo más alto entre los entrenadores. Pese a eso, la declaración que más llamó la atención fue la que lo conectó con Boca, cuando admitió que estuvo muy cerca de llegar a la institución de la Ribera.

El defensor, además, dejó claro que jamás existió un acercamiento real con Barcelon a, algo que se había rumoreado en su momento. Y aunque se considera un referente de Independiente, su mayor orgullo fue haber alcanzado la gloria con la Selección.

Los números de Nicolás Tagliafico en su carrera

Su debut se dio en Banfield, donde disputó 90 partidos oficiales y convirtió 3 goles. En medio de esa etapa, tuvo un paso por el Real Murcia de España con 28 encuentros. En 2015 llegó a Independiente, donde se consolidó como referente y logró la Copa Sudamericana 2017. Con el Rojo disputó 111 partidos, aportando 2 goles y 3 asistencias. Su proyección lo llevó al Ajax de Ámsterdam, equipo en el que alcanzó su mejor versión en Europa: sumó 169 presencias, marcó 16 goles y brindó 22 asistencias, además de conquistar varias Eredivisie y Copas nacionales.

Nicolás Tagliafico Lyon

Desde 2022 viste la camiseta del Olympique de Lyon, con el que ya superó los 100 encuentros y continúa aportando goles y asistencias en la Ligue 1. En total, su recorrido en clubes asciende a casi 500 partidos oficiales con 28 tantos y 36 asistencias.

Con la Selección Argentina, NicolásTagliafico ya tiene más de 50 participaciones internacionales. Entre sus títulos con la Albiceleste se destacan la Copa América 2021, la Finalissima 2022 en Wembley y el histórico Mundial de Qatar 2022.