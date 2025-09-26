IR A
IR A

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

La exparticipante de Gran Hermano y madrina de una de sus dos hijas publicó un posteo en apoyo al influencer internado luego de un accidente con su moto.

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

Redes sociales

La exparticipante y finalista de Gran Hermano, Juli Poggio, le dedicó un sentido posteo a Thiago Medina, quien sufrió un accidente con su moto en Moreno hace dos semanas y continúa internado con pronóstico reservado. Por eso, pidió una cadena de oración: “No estás solo”.

Thiago Medina continúa complicado de salud tras casi dos semanas del accidente.
Te puede interesar:

Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Continúa con antibióticos"

La madrina de una de las dos hijas que Thiago tiene con Daniela Celis, su mejor amiga, compartió una imagen con un texto para realizar una meditación para quienes quieran pedir por él: "Sentate en un lugar tranquilo. Cerrá los ojos. Respirá profundo unas cuantas veces. Visualizá a tu amigo o compañero rodeado de luz (puede ser blanca, dorada, verde, lo que sientas)".

Thiago

"Podés imaginar que le estás sosteniendo la mano, abrazando o simplemente enviando un deseo: ‘Recupérate. No estás solo’", indica la imagen. Pero no es la primera vez que se expresa porque, no solo acompañó a Daniela en todo momento, sino que escribió en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Daniela comenzó por expresar: "¡Recién salgo de verlo! Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía". De esta manera, advirtió que no se ha mejorado con respecto a los últimos días, aunque es importante que tampoco haya empeorado.

Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Continúa con antibióticos"

Daniela Celis, ex-Gran Hermano, compartió el nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina y volvió a recorrer las redes sociales con la esperada actualización vinculada al presente del joven de 22 años en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La ex-Gran Hermano insistió con el pedido de la cadena de oración por el padre de sus hijas: "Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando". Todo esto generó preocupación en redes sociales, ya que este viernes 26 de septiembre se cumplen dos semanas del accidente.

Recientemente se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes 12 en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto, quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Celis: " De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mascia en Córdoba con la organización trans en Córdoba.

Bautista Mascia conoció dónde estará la vivienda que donó a una organización trans

Daniela Celis tuvo que suspender su debut en el Gran Rex.

Daniela Celis suspendió su debut en el Gran Rex por la salud de Thiago: "Era un show soñado..."

Camilota compartió la convocatoria difundida por un grupo de evangelistas. 

"Nos reunimos por Thiago Medina": convocan a una vigilia para pedir por el ex Gran Hermano

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
play

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Revelaron el último parte médico de Thiago Medina de este miércoles: "Continúa con cobertura antibiótica dirigida"

últimas noticias

Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Hace 14 minutos
El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Hace 18 minutos
Jorge Macri estuvo en Sao Paulo.

Jorge Macri encabezó una agenda de cooperación en São Paulo para fortalecer el liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades de inversión

Hace 19 minutos
Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Hace 22 minutos
Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Hace 26 minutos