¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción

Katie Holmes y Joshua Jackson , quienes protagonizaron uno de los romances más recordados de la televisión en los años 90 con Dawson's Creek, vuelven a ser noticia por un posible reencuentro. Ambos trabajan juntos en una nueva película y los rumores sobre una nueva oportunidad de su relación no tardaron en instalarse.

La dupla, que alguna vez traspasó la pantalla para convertirse en pareja real, despierta nostalgia entre los fanáticos. Pese a eso, más allá del entusiasmo del público, las especulaciones sobre un vínculo actual también generan inquietud en el círculo cercano de Holmes, marcado por su pasado amoroso con Tom Cruise y las consecuencias mediáticas de aquel matrimonio.

El nuevo rodaje los muestra compartiendo tiempo dentro y fuera del set, lo que alimenta las versiones sobre un acercamiento. La actriz incluso expresó su alegría porque Joshua conoció a su hija Suri, un gesto que muchos interpretan como una señal de acercamiento entre ambos.

Los rumores comenzaron luego del inicio del rodaje de Happy Hours , la producción que reúne nuevamente a Katie Holmes y Joshua Jackson como protagonistas. Según Radaronline, varios allegados aseguran que entre ellos podría estar resurgiendo algo más que una amistad, aunque no todos dentro del entorno de la actriz lo ven con buenos ojos.

Algunas amistades de la actriz señalan que ella aún mantiene cautela en cuestiones sentimentales debido a lo vivido con Tom Cruise, con quien estuvo casada seis años y tuvo a su hija Suri. Desde su mediático divorcio en 2012, la actriz prefirió mantener un perfil bajo en su vida privada, aunque fue vinculada en distintos momentos a Jamie Foxx y al chef Emilio Vitolo Jr.

Katie Holmes y Joshua Jackson Glamour México

Por otro lado, el actor suele tener la fama de ser alguien “amante de la diversión” y poco interesado en compromisos formales, lo que genera temor de que la situación pueda terminar hiriendo a Holmes. Aun así, fuentes cercanas destacan que ella se muestra feliz y entusiasmada, sobre todo porque Joshua compartió momentos con Suri, algo que considera “maravilloso”.

Hay que recordar que la relación entre ambos tiene un fuerte pasado. Durante la emisión de Dawson's Creek, el vínculo entre sus personajes se trasladó a la vida real y dio lugar a un noviazgo breve, pero importante, que Holmes llegó a describir en entrevistas como su “primer amor”. Ese antecedente alimenta la expectativa sobre si se encuentran viviendo una nueva oportunidad.