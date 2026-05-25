Chapuzón hot: Pincoya y Juan Carlos López nadaron desnudos en la pileta de Gran Hermano La participante chilena desafió a sus compañeros a bañarse a "a raja pelada" y sólo un valiente se animó a hacerle frente a la propuesta. El stripper también se sacó todo y protagonizó un momento que se volvió viral en redes sociales. Agregar C5N en









Sin traje de baño ni pudor: el momento viral de la dupla más osada de GH.

La dupla más osada del reality protagonizó uno de los momentos más hot y divertidos de esta temporada de Gran Hermano Generación Dorada. Jennifer "Pincoya" Galvarini y Juan Carlos López se metieron a nadar a la pileta completamente desnudos. "A raja pelada" fue la propuesta de la chilena a sus compañeros y solo el stripper se animó a aceptar el desafío. Ambos se sacaron todo y protagonizaron un momento que se volvió viral en redes sociales.

"¿Quién quiere venir a bañarse conmigo? A ver... quién se atreve, vamos a bañarnos a raja pelada", arrojó la divertida propuesta Pincoya que, si alguien sabe cómo ponerle picante al reality es justamente ella. No es la primera vez que la participante chilena se muestra sin pudor tal como Dios la trajo al mundo y sus osadas jugadas la han llevado a convertirse en una de las preferidas del público.

JC y Pincoya en GH El único que se le animó a Pincoya fue el stripper Juan Carlos López. que se sacó todo y se unió a la pileta sin cuestionamientos. ”¡Se pierden el show!“, les gritó Pincoya a los hermanitos que miraban mientras ella nadaba junto a su compañero.

Juan Carlos López - Pincoya - Gran Hermano Mientas Pincoya y JC disfrutaban del chapuzón en la pileta, desde afuera los que no se animaron al desafío comentaron la situación. Tamara Paganini fue una de las más atrevidas al asegurar que su compañero "es doble XL" mientras que Nenu López acompañó la picardía y lanzó que “no se podía entrar armado Gran Hermano”. "No sabía que había flota-flota", sumó La India al acercarse para hablar con los nadadores desnudos.