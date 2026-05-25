Chapuzón hot: Pincoya y Juan Carlos López nadaron desnudos en la pileta de Gran Hermano

La dupla más osada del reality protagonizó uno de los momentos más hot y divertidos de esta temporada de Gran Hermano Generación Dorada. Jennifer "Pincoya" Galvarini y Juan Carlos López se metieron a nadar a la pileta completamente desnudos. "A raja pelada" fue la propuesta de la chilena a sus compañeros y solo el stripper se animó a aceptar el desafío. Ambos se sacaron todo y protagonizaron un momento que se volvió viral en redes sociales.
"¿Quién quiere venir a bañarse conmigo? A ver... quién se atreve, vamos a bañarnos a raja pelada", arrojó la divertida propuesta Pincoya que, si alguien sabe cómo ponerle picante al reality es justamente ella. No es la primera vez que la participante chilena se muestra sin pudor tal como Dios la trajo al mundo y sus osadas jugadas la han llevado a convertirse en una de las preferidas del público.
El único que se le animó a Pincoya fue el stripper Juan Carlos López. que se sacó todo y se unió a la pileta sin cuestionamientos. ”¡Se pierden el show!“, les gritó Pincoya a los hermanitos que miraban mientras ella nadaba junto a su compañero.
Juan Carlos López - Pincoya - Gran Hermano
Mientas Pincoya y JC disfrutaban del chapuzón en la pileta, desde afuera los que no se animaron al desafío comentaron la situación. Tamara Paganini fue una de las más atrevidas al asegurar que su compañero "es doble XL" mientras que Nenu López acompañó la picardía y lanzó que “no se podía entrar armado Gran Hermano”. "No sabía que había flota-flota", sumó La India al acercarse para hablar con los nadadores desnudos.
El momento entre hot y divertido se viralizó en redes sociales y fue de lo más comentado, tanto como las críticas de Charlotte Caniggia en el baño de la casa donde le dijo a sus compañeras: "Le acabo de ver las tetas a Pincoya, es un montón".