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Wanda Nara y sus hijas se reencontraron con la familia Icardi, mientras Mauro está en Japón

La conductora llevó a Francesca e Isabella a pasar el 25 de mayo con su familia paterna en Santa Fe. La hermana y el padre de su exesposo publicaron fotos junto a las niñas. El futbolista está de viaje con la China Suárez.

Wanda Nara

Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

Mauro Icardi y la China Suárez estaban en Japón cuando Wanda Nara llevó a sus hijas a Rosario.

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La empresaria promocionó la venta de comidas caseras, como locro y empanadas, que realiza la familia para los días patrios. En una de las fotos se puede a ver a Francesca revolviendo una olla de locro y en otra aparece tomando mates con su abuelo paterno. "Hablame del gen Icardi", escribió Aldana sobre la primera imagen.

La hermana del futbolista del Galatasaray también compartió videos en los la conductora de MasterChef Celebrity se muestra bailando Lo mejor del amor de Rodrigo Bueno en la cocina de la familia. En todas las imágenes la actriz luce una camiseta de la Selección argentina.

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Wanda también promocionó la venta del locro en sus historias de Instagram y compartió la publicación de su exsuegro junto a la leyenda "El más rico de todos" y el emoji de la bandera argentina. "La caridad empieza por casa", le recordó una usuaria a Mauro en el comentario con más me gusta de ese posteo.

"Si ustedes son felices, el resto puede hablar lo que quiera!", concluyó Aldana al compartir una foto junto a Francesca en sus historias. El padre de las niñas está distanciado de su familia hace años.

Historias de Aldana con Francesca
Francesca en las historias de la hermana de Mauro Icardi.

Francesca en las historias de la hermana de Mauro Icardi.

El 25 de mayo familiar en Santa Fe tuvo lugar mientras Mauro está de viaje en Japón junto a la China Suárez tras salir campeón de la Superliga de Turquía con el Galatasaray. Además, conocer ese destino era uno de los sueños de la actriz de Hija del fuego y En el barro. Este domingo se viralizó un video de ambos en el Bosque de Bambú de Arashiyama, en Kyoto, donde algunos fans los frenaron para pedirles fotos.

Japón es uno de mis sueños, nunca fui”, había contado la modelo en una entrevista con el periodista Gustavo Méndez, en la que reveló que en una ocasión había planificado el viaje en familia, pero una internación de Magnolia, su hija menor, la obligó a postergarlo.

Embed - LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI PASEANDO POR KYOTO #chinasuarez #mauroicardi #kyoto #japon #icardi

La denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara por la custodia de Francesca e Isabella

La abogada de Wanda Nara precisó que Mauro Icardi "quiere la tutela de las nenas solo con la China Suárez y sin Wanda" y adelantó que, como profesional, "jamás" impedirá que Francesca e Isabella "compartan todo el tiempo con él, pero en Argentina, no en Turquía".

"Entiendo que cuando las nenas sean escuchadas, van a hablar", explicó Ana Rosenfeld este jueves en LAM y detalló: "La demanda es muy extensa y tuvimos que designar un representante porque llegó en turco y hubo que traducirla".

Rosenfeld explicó que la jueza italiana se declaró incompetente y dejó la resolución en manos de los tribunales argentinos y turcos. "Nosotros estamos dirimiendo tres jurisdicciones: Argentina, Italia y Turquía", concluyó.

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