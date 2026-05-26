26 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales: cuáles son y cómo impacta a los beneficiarios

La Superintendencia de Servicios de Salud detectó incumplimientos contables, económicos y administrativos en distintas entidades. Deberán presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días.

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El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales: cuáles son y cómo impacta a los beneficiarios

El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales: cuáles son y cómo impacta a los beneficiarios

Télam

El Gobierno declaró en situación de crisis a cinco obras sociales tras detectar una serie de irregularidades vinculadas a aspectos financieros, contables y de prestación de servicios. La decisión fue oficializada este martes mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud.

“Desde diciembre de 2024 no están pagando y nosotros seguimos entregando los pasajes”, explicaron.
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La medida alcanza a las siguientes obras sociales:

  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
  • La Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires.
  • La Obra Social Modelos Argentinos.
  • La Obra Social de Serenos de Buques.
  • La Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

Según informó el organismo, las entidades superaron los niveles de criticidad establecidos por la normativa vigente para los agentes del sistema de salud que atraviesan dificultades operativas o financieras.

Entre las observaciones detectadas aparecen incumplimientos en la presentación de documentación obligatoria, como balances, memorias institucionales, presupuestos y estados financieros. También se registraron deficiencias relacionadas con estadísticas de prestaciones médicas y otros aspectos administrativos.

En algunos casos, las observaciones incluyeron problemas específicos vinculados al cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO), la actualización de datos institucionales y cuestiones relacionadas con los registros de afiliados y las cartillas de beneficiarios.

A partir de la declaración de crisis, las cinco obras sociales deberán presentar un Plan de Contingencia dentro de los próximos 15 días. El programa deberá detallar medidas concretas y objetivos trimestrales destinados a corregir las irregularidades detectadas.

La Superintendencia también dispuso un seguimiento especial a través de las áreas técnicas encargadas de monitorear la situación de las entidades, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cobertura y las prestaciones para los afiliados durante el proceso de regularización.

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