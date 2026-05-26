La Superintendencia de Servicios de Salud detectó incumplimientos contables, económicos y administrativos en distintas entidades. Deberán presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días.

El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales: cuáles son y cómo impacta a los beneficiarios

El Gobierno declaró en situación de crisis a cinco obras sociales tras detectar una serie de irregularidades vinculadas a aspectos financieros, contables y de prestación de servicios. La decisión fue oficializada este martes mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según informó el organismo, las entidades superaron los niveles de criticidad establecidos por la normativa vigente para los agentes del sistema de salud que atraviesan dificultades operativas o financieras.

Entre las observaciones detectadas aparecen incumplimientos en la presentación de documentación obligatoria, como balances, memorias institucionales, presupuestos y estados financieros. También se registraron deficiencias relacionadas con estadísticas de prestaciones médicas y otros aspectos administrativos.

En algunos casos, las observaciones incluyeron problemas específicos vinculados al cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO), la actualización de datos institucionales y cuestiones relacionadas con los registros de afiliados y las cartillas de beneficiarios.

A partir de la declaración de crisis, las cinco obras sociales deberán presentar un Plan de Contingencia dentro de los próximos 15 días. El programa deberá detallar medidas concretas y objetivos trimestrales destinados a corregir las irregularidades detectadas.

La Superintendencia también dispuso un seguimiento especial a través de las áreas técnicas encargadas de monitorear la situación de las entidades, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cobertura y las prestaciones para los afiliados durante el proceso de regularización.