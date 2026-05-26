El Gobierno declaró en situación de crisis a cinco obras sociales tras detectar una serie de irregularidades vinculadas a aspectos financieros, contables y de prestación de servicios. La decisión fue oficializada este martes mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud.
La medida alcanza a las siguientes obras sociales:
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
- La Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires.
- La Obra Social Modelos Argentinos.
- La Obra Social de Serenos de Buques.
- La Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén.
Según informó el organismo, las entidades superaron los niveles de criticidad establecidos por la normativa vigente para los agentes del sistema de salud que atraviesan dificultades operativas o financieras.
Entre las observaciones detectadas aparecen incumplimientos en la presentación de documentación obligatoria, como balances, memorias institucionales, presupuestos y estados financieros. También se registraron deficiencias relacionadas con estadísticas de prestaciones médicas y otros aspectos administrativos.
En algunos casos, las observaciones incluyeron problemas específicos vinculados al cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO), la actualización de datos institucionales y cuestiones relacionadas con los registros de afiliados y las cartillas de beneficiarios.
A partir de la declaración de crisis, las cinco obras sociales deberán presentar un Plan de Contingencia dentro de los próximos 15 días. El programa deberá detallar medidas concretas y objetivos trimestrales destinados a corregir las irregularidades detectadas.
La Superintendencia también dispuso un seguimiento especial a través de las áreas técnicas encargadas de monitorear la situación de las entidades, con el objetivo de garantizar la continuidad de la cobertura y las prestaciones para los afiliados durante el proceso de regularización.