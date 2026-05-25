¿Relación en puerta? Esta pareja se fue junta de la fiesta de los Martín Fierro y desató todos los rumores Dos figuras del espectáculo quedaron en el centro de todas las miradas luego de ser captadas en una situación que desató rumores de romance. Agregar C5N en









Redes sociales

Daniela Celis confirmó su relación con Nick Sícaro tras varias semanas de rumores y publicaciones compartidas en redes sociales.

El anuncio llega después de su separación de Thiago Medina, con quien tuvo a sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

“Pestañela” contó que el vínculo con el músico y streamer nació de forma espontánea y fue creciendo con el tiempo.

Además, crecieron versiones sobre una posible pareja surgida tras los Martín Fierro, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales. Daniela Celis volvió a ubicarse en el centro de la atención mediática luego de confirmar públicamente su romance con Nick Sícaro. Después de varias semanas en las que ambos se mostraron muy cercanos en redes sociales y compartieron distintos momentos juntos, la ex participante de Gran Hermano decidió poner fin a los rumores y oficializar la relación. Este anuncio marca una nueva etapa en la vida de la influencer, que se muestra feliz y entusiasmada con este presente junto al músico y streamer.

La noticia llega tras su separación de Thiago Medina, con quien compartió una de las historias más comentadas surgidas del reality y con quien además tiene a sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Luego de esa ruptura, Daniela enfocó gran parte de su tiempo en la maternidad y sus proyectos laborales, manteniendo siempre una fuerte presencia en medios y redes sociales. Ahora, con una realidad distinta, decidió volver a abrirle espacio al amor.

DANIELA CELIS Nick Sicaro

En entrevistas recientes, “Pestañela” contó que el vínculo con Nick nació de forma espontánea y que la conexión entre ambos fue creciendo con el tiempo. Incluso reveló que mantienen contacto permanente y que la relación se fue construyendo paso a paso. Así, entre la crianza de sus hijas, sus compromisos profesionales y esta nueva historia sentimental, Daniela atraviesa una etapa de cambios y nuevos comienzos.

Cuál es la pareja que se habría formado tras los Martín Fierro La ceremonia de los Martín Fierro no solo dejó premios, discursos y momentos destacados sobre el escenario, sino también un fuerte rumor que comenzó a circular una vez terminada la gala. Con las cámaras apagadas y el foco trasladado a la fiesta posterior al evento, dos figuras del espectáculo habrían protagonizado una situación que despertó todo tipo de especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental.