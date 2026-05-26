26 de mayo de 2026 Inicio
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Corte nuevo y destacado: como fue la impresionante transformación de Demi Moore

La presencia de la actriz en la alfombra roja del Festival de Cine no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del evento.

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Corte nuevo y destacado: como fue la impresionante transformación de Demi Moore
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  • Demi Moore sorprendió en el Festival de Cannes con un importante cambio de imagen que dejó atrás su clásica melena oscura y generó fuerte repercusión.
  • La transformación estuvo a cargo del estilista Dimitris Giannetos, referente de belleza y responsable de looks de varias celebridades internacionales.
  • El nuevo estilo buscó mantener la elegancia característica de la actriz, incorporando una imagen más fresca y moderna.
  • El look se volvió uno de los temas más comentados del evento y reforzó a Demi Moore como referente de estilo y reinvención.

El Festival de Cannes volvió a convertirse en el gran escenario donde la moda, el glamour y las transformaciones estéticas se roban buena parte de la atención. En una alfombra roja seguida por millones de personas alrededor del mundo, cada aparición funciona como una oportunidad para reinventarse y marcar tendencia. Por eso, los cambios de imagen impactantes suelen transformarse en protagonistas casi al mismo nivel que las películas y figuras del cine.

Su participación en la serie fue breve pero importante.
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Detrás de muchas de esas metamorfosis aparece el nombre de Dimitris Giannetos, uno de los estilistas más buscados por las celebridades internacionales. Reconocido por trabajar con estrellas de Hollywood y por imponer tendencias capilares, el experto logró posicionarse como una referencia dentro del universo de la belleza gracias a su capacidad para adaptar cada look a la personalidad de quien lo luce.

Demi Moore
La actriz de Hollywood protagoniza La sustancia junto Margaret Qualley y Dennis Quaid.

La actriz de Hollywood protagoniza La sustancia junto Margaret Qualley y Dennis Quaid.

Su trabajo volvió a quedar en evidencia con el cambio que realizó para Georgina Rodríguez, quien sorprendió en Cannes con una llamativa imagen platinada. Ahora, el estilista vuelve a generar repercusión tras participar en la renovación estética de Demi Moore, reafirmando su lugar como uno de los grandes nombres detrás de las transformaciones más comentadas del espectáculo internacional.

Así fue la increíble transformación de Demi Moore

La alfombra roja del Festival de Cannes volvió a convertirse en el centro de todas las miradas, pero esta vez una de las protagonistas fue Demi Moore. La actriz, reconocida durante décadas por su extensa melena oscura, sorprendió al aparecer con una imagen renovada que marcó un fuerte contraste con el estilo que la acompañó durante gran parte de su carrera. El cambio rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados del evento y reforzó la idea de que la reinvención sigue siendo una de sus grandes marcas personales.

Demi Moore corte bob

Detrás de esta transformación estuvo el estilista Dimitris Giannetos, uno de los nombres más influyentes dentro del universo beauty en Hollywood. El especialista, que ya había llamado la atención por otros cambios recientes en figuras internacionales, apostó por una propuesta moderna que mantuvo la elegancia característica de Moore, pero incorporó un aire mucho más fresco y actual.

La repercusión fue inmediata tanto entre especialistas de moda como en redes sociales, donde el nuevo look recibió elogios y abrió debate sobre las tendencias de la temporada. Más allá de lo estético, la aparición de Demi Moore volvió a consolidarla como una referencia de estilo y una figura capaz de reinventarse sin perder identidad, incluso después de décadas bajo los reflectores.

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