Jornada perfecta para los argentinos en Roland Garros: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo pasaron a segunda ronda Los argentinos pisaron fuerte en la arcilla parisina y celebraron un inicio ideal en el Grand Slam francés, con victorias en todos sus estrenos que les aseguraron la presencia en la segunda ronda. Por Agregar C5N en









Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzan en París.

Los argentinos Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo cerraron una jornada ideal en París. La legión nacional pisó fuerte en la arcilla y celebró un inicio impecable en el Grand Slam, con triunfos en todos sus estrenos que les aseguraron presencia en la segunda ronda en Roland Garrós.

El primero en obtener una de las tres victorias día para los argentinos fue Navone que derrotó al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4 y jugará el próximo miércoles con horario a definir ante Jakub Mensik de República Checa.

mariano navone roma En tanto Ugo Carabelli afrontó un compromiso más exigente frente al estadounidense Emilio Nava y se impuso en tres parciales: 7(12)-6(10), 6-2 y 6-3. En la siguiente ronda tendrá como rival al ruso Andrey Rublev, undécimo preclasificado del certamen.

Camilo Ugo Carabelli Redes sociales Por último, la tercera victoria que se sumó para la legión nacional la obtuvo Cerúndolo que empezó ganando y luego se le complicó, pero al final pudo avanzar imponiéndose por 6-3, 6-4, 6 (7)-7 (9) y 6-4 ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Entre el 24 de mayo y el 7 de junio se desarrolla el segundo Grand Slam de la temporada en el Stade Roland-Garros, en el distrito 16 de París. El certamen transcurre bajo la sombra de un posible boicot y con conferencias de prensa restringidas a 15 minutos, debido a reclamos económicos de los jugadores.