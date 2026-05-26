Encontraron con vida a la argentina de 23 años que estaba desaparecida en Chile

Luego de cinco días de búsqueda, encontraron a la joven argentina de 23 años que estaba desparecida en Chile. Pudo contactarse con su mamá a través de una videollamada y dio tranquilidad respecto a su estado de salud.
La joven había sido vista por última vez el 20 de mayo en Picheilemu, pero se comunicó con la familia y ya se encuentra resguardada bajo seguimiento de las autoridades.
Luego de cinco días de búsqueda, encontraron a la joven argentina de 23 años que estaba desparecida en Chile. Pudo contactarse con su mamá a través de una videollamada y dio tranquilidad respecto a su estado de salud.
La noticia de su desaparición comenzó a circular en redes sociales y en portales de noticias después de que la Fundación Volviendo a Casa difundiera el caso. La joven de 23 años viajó a Chile desde Salta el año pasado y se comenzó a vivir en la zona de Punta Lobos, ubicada en las afueras de Pichilemu.
La conversación se dio el lunes, según informó Volviendo a Casa, y detallaron que se encuentra acompañada por las fuerzas de seguridad chilenas.
Desde la fundación contaron: “Durante esa comunicación, manifestó que decidió retirarse de la localidad de Pichilemu por temor hacia personas que la perseguían y acosaban, situación que la llevó a permanecer incomunicada durante los últimos días mientras se trasladaba y resguardaba en otra ciudad”.
Y agregaron: “Se tomó conocimiento de que una persona allegada habría realizado una denuncia vinculada a uno de los sujetos señalados por la joven. Sin embargo, ante la falta de elementos probatorios suficientes, esa presentación no habría prosperado judicialmente”.
La joven está resguardada y bajo seguimiento de las autoridades de Chile, quienes la asistieron y garantizaron su seguridad.