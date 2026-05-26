Encontraron con vida a la argentina de 23 años que estaba desaparecida en Chile La joven había sido vista por última vez el 20 de mayo en Picheilemu, pero se comunicó con la familia y ya se encuentra resguardada bajo seguimiento de las autoridades. Por Agregar C5N en









La joven había sido vista por última vez en Pichilemu, en la región chilena de O'Higgins. Redes sociales

Luego de cinco días de búsqueda, encontraron a la joven argentina de 23 años que estaba desparecida en Chile. Pudo contactarse con su mamá a través de una videollamada y dio tranquilidad respecto a su estado de salud.

La noticia de su desaparición comenzó a circular en redes sociales y en portales de noticias después de que la Fundación Volviendo a Casa difundiera el caso. La joven de 23 años viajó a Chile desde Salta el año pasado y se comenzó a vivir en la zona de Punta Lobos, ubicada en las afueras de Pichilemu.

La conversación se dio el lunes, según informó Volviendo a Casa, y detallaron que se encuentra acompañada por las fuerzas de seguridad chilenas.

Desde la fundación contaron: “Durante esa comunicación, manifestó que decidió retirarse de la localidad de Pichilemu por temor hacia personas que la perseguían y acosaban, situación que la llevó a permanecer incomunicada durante los últimos días mientras se trasladaba y resguardaba en otra ciudad”.

Y agregaron: “Se tomó conocimiento de que una persona allegada habría realizado una denuncia vinculada a uno de los sujetos señalados por la joven. Sin embargo, ante la falta de elementos probatorios suficientes, esa presentación no habría prosperado judicialmente”. La joven está resguardada y bajo seguimiento de las autoridades de Chile, quienes la asistieron y garantizaron su seguridad.