26 de mayo de 2026 Inicio
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Encontraron con vida a la argentina de 23 años que estaba desaparecida en Chile

La joven había sido vista por última vez el 20 de mayo en Picheilemu, pero se comunicó con la familia y ya se encuentra resguardada bajo seguimiento de las autoridades.

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La joven había sido vista por última vez en Pichilemu

La joven había sido vista por última vez en Pichilemu, en la región chilena de O'Higgins.

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Luego de cinco días de búsqueda, encontraron a la joven argentina de 23 años que estaba desparecida en Chile. Pudo contactarse con su mamá a través de una videollamada y dio tranquilidad respecto a su estado de salud.

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La noticia de su desaparición comenzó a circular en redes sociales y en portales de noticias después de que la Fundación Volviendo a Casa difundiera el caso. La joven de 23 años viajó a Chile desde Salta el año pasado y se comenzó a vivir en la zona de Punta Lobos, ubicada en las afueras de Pichilemu.

La conversación se dio el lunes, según informó Volviendo a Casa, y detallaron que se encuentra acompañada por las fuerzas de seguridad chilenas.

Desde la fundación contaron: “Durante esa comunicación, manifestó que decidió retirarse de la localidad de Pichilemu por temor hacia personas que la perseguían y acosaban, situación que la llevó a permanecer incomunicada durante los últimos días mientras se trasladaba y resguardaba en otra ciudad”.

Y agregaron: “Se tomó conocimiento de que una persona allegada habría realizado una denuncia vinculada a uno de los sujetos señalados por la joven. Sin embargo, ante la falta de elementos probatorios suficientes, esa presentación no habría prosperado judicialmente”.

La joven está resguardada y bajo seguimiento de las autoridades de Chile, quienes la asistieron y garantizaron su seguridad.

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