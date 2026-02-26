Netflix sorprende con un drama histórico basado en hechos reales que revive una fuga imposible y un testimonio que cambió la historia.

Durante años, esta historia quedó relegada en comparación con otros episodios más difundidos del Holocausto. Sin embargo, los testimonios de quienes lograron huir resultaron fundamentales para que la comunidad internacional comprendiera la magnitud del horror.

Netflix vuelve a colocarse en el centro de la conversación global con una producción que no deja indiferente a nadie. La plataforma estrenó "El mundo temblará" (The World Will Tremble) , un drama histórico dirigido por el nominado al Oscar Lior Geller , que reconstruyó uno de los episodios más heroicos y menos difundidos de la Segunda Guerra Mundial .

La historia no solo conmovió por su crudeza . También estremeció por la valentía de quienes decidieron huir para contar lo que estaba ocurriendo cuando el mundo aún no lo sabía.

La película se estrenó en el catálogo de la gran N roja este mes de febrero con una duración de 1 hora y 49 minutos . En pocos días, se ubicó entre los contenidos más vistos. El film combinó suspenso, rigor histórico y una tensión narrativa que mantuvo al espectador en vilo desde el primer minuto .

Ambientada en 1942 , la trama se centró en la primera fuga exitosa del campo de exterminio de Chelmno , en la Polonia ocupada por la Alemania nazi . Allí, dos prisioneros judíos, Micha Podchlebnik y Solomon Weiner , lograron escapar de un destino que parecía sellado.

El objetivo no fue solo sobrevivir. Ambos decidieron que el mundo debía saber lo que estaba ocurriendo dentro de ese campo de exterminio . Su misión fue dar testimonio del plan sistemático de exterminio que el régimen nazi ya había puesto en marcha.

El relato avanzó en tiempo real. Mostró la huida desesperada a través de bosques helados y ríos traicioneros. Los protagonistas corrieron sin descanso mientras las fuerzas alemanas los perseguían. Cada escena transmitió angustia. Cada silencio pesó como una sentencia.

La película dejó claro que aquellos hombres no solo escaparon por instinto. Escaparon para convertirse en testigos. Y ese detalle transformó la fuga en un acto histórico.

El campo de exterminio de Chelmno fue uno de los primeros centros donde se implementó el asesinato sistemático mediante camiones de gas. Allí comenzaron a ejecutarse métodos que luego se expandieron a otros campos.

