Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 20 de febrero

El minorista cayó $15 mientras que el dólar mayorista acentuó su caída y marcó su nivel más bajo desde octubre de 2025. Con respecto a al mercado informal, el dólar blue también cerró a la baja y perdió $10 en el precio de su cotización.

El dólar perforó el piso de los $1.400. 

El dólar perforó el piso de los $1.400.  

El dólar oficial minorista bajó $15 y cotizó este viernes a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada sin actividad por el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral, aprobada en Diputados durante la madrugada. El blue se comercializó en torno a los $1.430.

La entidad monetaria compró dólares por 32ª vez consecutiva.
El Banco Central compró dólares, pero las reservas cayeron por debajo de los u$s45.000 millones

Por su parte, el mayorista también bajó y se ubicó en $1.376, el nivel más bajo desde octubre de 2025. La calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local, desalientan la dolarización.

En el segmento financiero, el dólar MEP se vendió a $1.406,81 y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.433,87 y el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubicó en $1.451,81 en la plataforma Bitso.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.376.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.813,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.432,79 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.404,07.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.387.

