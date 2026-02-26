Maluma explicó la verdad detrás de su impresionante transformación: "Me levanté y me dio un susto" El artista colombiano se refirió a las razones que lo llevaron a dejar atrás su antigua imagen y apostar por un look más juvenil. + Seguir en







Maluma en la gala de los Premios Lo Nuestro con su nuevo look. Premios Lo Nuestro

Maluma sorprendió a sus seguidores con una imagen renovada al afeitarse la barba.

El cantante explicó su cambio de look responde a un proceso personal y no a una estrategia de marketing.

Aseguró que sus decisiones estéticas reflejan su estado emocional y la etapa de vida que atraviesa, más allá del momento artístico que esté atravesando.

Aunque muchos elogiaron su apariencia más juvenil, otros fanáticos le pidieron que vuelva a su clásica imagen con barba. Un simple cambio de imagen puede convertirse en tendencia en pocas horas: Maluma, el reggaetonero colombiano, consiguió hacerse viral otra vez por un drástico cambio de look que acumuló elogios y críticas en partes iguales. El músico decidió dejar atrás su clásica barba y aparecer completamente afeitado justo en la previa de su cumpleaños número 32.

El resultado del cambio de imagen de Maluma no pasó desapercibido entre sus seguidores: las redes estallaron y sus seguidores empezaron a debatir si era un acierto o un error desprenderse de uno de sus atributos característicos. No es novedad que una barba cambia completamente el rostro de una persona; además, el cantante convirtió ese look en una marca registrada de su propia identidad, por lo que las reacciones dispares eran esperables.

Su primera aparición pública sin barba se dio en la gala de los Premios Lo Nuestro dedicada a la música latina. El cantante ganó el premio a Artista Pop Masculino del año; a la Colaboración del año en Urbano y en Música Mexicana.

Lejos de tratarse de una jugada de marketing o de una estrategia vinculada a un próximo lanzamiento, Maluma explicó que la transformación responde a un proceso personal. En una entrevista con Billboard, el intérprete fue claro y directo. "Es muy chistoso porque la gente cree que yo me corto la barba y me dejo crecer y me hago peinado y todo eso porque van de acuerdo con mi carrera, pero más allá de que vayan de acuerdo con mi carrera, van de acuerdo con mi vida personal", señaló.

Qué dijo Maluma sobre su cambio de look En la misma entrevista remarcaron que durante años la barba fue parte central de su personaje de espectáculos, asociada a esa imagen de "chico malo" propia del género musical al que se dedica. La reacción del público, entonces, fue inmediata. Muchos celebraron que el artista luzca más juvenil y destacaron que "se ve bien de todas las formas". Otros, en cambio, no dudaron en pedir el regreso de la barba.

El cantante explicó que llevaba años con barba y que necesitaba un giro, tanto estético como personal. "Quería dejar respirar un poquito la piel, sentirme un poquito diferente", contó. Con humor, recordó su primera impresión frente al espejo tras afeitarse: "Cuando me levanté al otro día, me dio un susto. Yo decía: '¿Y quién es ese?'". Maluma Maluma sin barba Instagram @maluma