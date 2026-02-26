Eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo: cómo impacta en todos los signos

Es un fenómeno para depurar rutinas, relaciones, pensamientos obsesivos y exigencias excesivas.

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización . Tiene un condimento especial: responde directamente a Mercurio, regente virginiano, que se encuentra en Piscis. ¿Cómo impacta en todos los signos?

En este fenómeno celestial, el Sol y la Luna forman oposición a la esfera mercurial, mientras que Venus y Marte también están en el signo de los peces y puede traer revelaciones, confusiones momentáneas y necesidad urgente de limpiar lo que ya no suma.

El foco está en tu salud y trabajo cotidiano. Necesitás ordenar horarios y bajar la autoexigencia. Cuidado con discusiones por malos entendidos.

Tauro

Se activa el área del amor y la creatividad. Podrías darte cuenta de que una ilusión no es tan sólida como pensabas. Momento de discernir sin perder sensibilidad.

Géminis

Temas familiares o del hogar salen a la luz. Mercurio, tu regente, en Piscis puede generar confusión laboral. No tomes decisiones importantes sin verificar datos.

Cáncer

Conversaciones pendientes se activan. Puede haber revelaciones o noticias inesperadas. Escuchá tu intuición, pero chequeá la información.

Leo

Se mueve el eje económico. Revisión de gastos y acuerdos financieros. Evitá compras impulsivas por emoción.

Virgo

Es tu eclipse. Cierre de etapa personal. Algo en tu identidad cambia. Es momento de soltar perfeccionismo extremo y confiar más en lo intuitivo.

Libra

Se iluminan temas inconscientes. Sensación de cansancio o necesidad de retiro. Descansar también es productividad.

Escorpio

Amistades y proyectos a futuro pueden redefinirse. Podés ver con claridad quién está realmente en sintonía con vos.

Sagitario

Impacto en tu carrera. Algo se define o se expone. Mantener la calma será clave frente a posibles confusiones comunicacionales.

Capricornio

Movimiento en estudios, viajes o creencias. Podrías replantear una idea que dabas por cierta. Abrite a nuevas perspectivas.

Acuario

Transformaciones emocionales profundas. Temas de intimidad o recursos compartidos salen a la luz. Honestidad ante todo.

Piscis

Impacto directo en vínculos. Con tantos planetas en tu signo, todo se siente amplificado. Es momento de diferenciar compasión de sacrificio.

Clave del eclipse

Este evento no viene a desordenar por capricho, sino a mostrar dónde estamos sosteniendo estructuras que ya no funcionan. Virgo quiere eficiencia. Piscis quiere entrega. El desafío es integrar ambos: sentir sin perder claridad, ordenar sin perder sensibilidad.