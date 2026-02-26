26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo: cómo impacta en todos los signos

Es un fenómeno para depurar rutinas, relaciones, pensamientos obsesivos y exigencias excesivas.

Por
El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización

  • Se activa un eje de tensión entre orden y sensibilidad que obliga a revisar prioridades.

  • La comunicación puede volverse confusa: no todo lo que se escucha es exactamente como parece.

  • Relaciones y decisiones afectivas estarán teñidas de emoción e idealización.

  • Es un momento clave para depurar rutinas, hábitos y compromisos que generan desgaste.

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización. Tiene un condimento especial: responde directamente a Mercurio, regente virginiano, que se encuentra en Piscis. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Enterate qué le depara a tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero

En este fenómeno celestial, el Sol y la Luna forman oposición a la esfera mercurial, mientras que Venus y Marte también están en el signo de los peces y puede traer revelaciones, confusiones momentáneas y necesidad urgente de limpiar lo que ya no suma.

Clima general del eclipse

  • Mercurio en Piscis puede nublar la mente: malentendidos, mensajes poco claros o emociones que dominan la lógica.
  • La Luna en Virgo pide soluciones concretas, organización y decisiones prácticas.
  • El Sol en Piscis tensiona la claridad: lo que sentimos puede no coincidir con lo que pensamos.
  • Venus y Marte en Piscis intensifican la sensibilidad en vínculos y deseos.
eclipse de luna llena

Cómo impacta signo por signo el eclipse de Luna llena

Aries

El foco está en tu salud y trabajo cotidiano. Necesitás ordenar horarios y bajar la autoexigencia. Cuidado con discusiones por malos entendidos.

Tauro

Se activa el área del amor y la creatividad. Podrías darte cuenta de que una ilusión no es tan sólida como pensabas. Momento de discernir sin perder sensibilidad.

Géminis

Temas familiares o del hogar salen a la luz. Mercurio, tu regente, en Piscis puede generar confusión laboral. No tomes decisiones importantes sin verificar datos.

Cáncer

Conversaciones pendientes se activan. Puede haber revelaciones o noticias inesperadas. Escuchá tu intuición, pero chequeá la información.

Leo

Se mueve el eje económico. Revisión de gastos y acuerdos financieros. Evitá compras impulsivas por emoción.

Virgo

Es tu eclipse. Cierre de etapa personal. Algo en tu identidad cambia. Es momento de soltar perfeccionismo extremo y confiar más en lo intuitivo.

Libra

Se iluminan temas inconscientes. Sensación de cansancio o necesidad de retiro. Descansar también es productividad.

Escorpio

Amistades y proyectos a futuro pueden redefinirse. Podés ver con claridad quién está realmente en sintonía con vos.

Sagitario

Impacto en tu carrera. Algo se define o se expone. Mantener la calma será clave frente a posibles confusiones comunicacionales.

Capricornio

Movimiento en estudios, viajes o creencias. Podrías replantear una idea que dabas por cierta. Abrite a nuevas perspectivas.

Acuario

Transformaciones emocionales profundas. Temas de intimidad o recursos compartidos salen a la luz. Honestidad ante todo.

Piscis

Impacto directo en vínculos. Con tantos planetas en tu signo, todo se siente amplificado. Es momento de diferenciar compasión de sacrificio.

Clave del eclipse

Este evento no viene a desordenar por capricho, sino a mostrar dónde estamos sosteniendo estructuras que ya no funcionan. Virgo quiere eficiencia. Piscis quiere entrega. El desafío es integrar ambos: sentir sin perder claridad, ordenar sin perder sensibilidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero

Ni Cáncer ni Tauro: la influencia astral de los próximos días no impactará de la misma manera en todo el zodíaco

Ni Cáncer ni Tauro: estos son los signos con peor energía de la semana, según Esperanza Gracia

Horóscopo de hoy, martes 24 de febrero.

Horóscopo de hoy, martes 24 de febrero

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

Enterate qué te depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero

Rating Cero

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

últimas noticias

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Hace 2 minutos
Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 18 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 19 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 26 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 43 minutos