Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de febrero
En un jornada sin operaciones, el oficial mantiene la cotización del cierre del viernes: $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación. En una semana marcada por la aprobación de la reforma laboral en diputados, la divisa cayó $15 y alcanzó su nivel más bajo en cuatro meses.
En una jornada de sábado sin operaciones formales, el dólar minorista en Banco Nación mantiene la cotización de cierre del viernes: $1.345 para la compra y $1.395. Por su parte, en una semana atravesada por la aprobación de la reforma laboral en diputados y un nuevo apoyo del FMI al plan económico del Gobierno, la divisa bajó $15 y alcanzó su nivel más bajo desde noviembre de 2025.
Por su parte, el mayorista también bajó en la rueda del viernes y se ubicó en $1.376. La calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local, desalientan la dolarización.
En el segmento financiero, el dólar MEP se vende a $1.406,81 y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.433,87 y el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubica en $1.451,81 en la plataforma Bitso.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.430 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.376.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.813,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.432,79 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.404,07.