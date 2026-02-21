21 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de febrero

En un jornada sin operaciones, el oficial mantiene la cotización del cierre del viernes: $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación. En una semana marcada por la aprobación de la reforma laboral en diputados, la divisa cayó $15 y alcanzó su nivel más bajo en cuatro meses.

El dólar cotiza abajo de los $1.500. 

El dólar cotiza abajo de los $1.500. 

En una jornada de sábado sin operaciones formales, el dólar minorista en Banco Nación mantiene la cotización de cierre del viernes: $1.345 para la compra y $1.395. Por su parte, en una semana atravesada por la aprobación de la reforma laboral en diputados y un nuevo apoyo del FMI al plan económico del Gobierno, la divisa bajó $15 y alcanzó su nivel más bajo desde noviembre de 2025.

La entidad monetaria lleva comprados más de u$s2.400 millones en lo que va del año.
El Banco Central cerró la semana con una nueva compra de dólares y las reservas alcanzaron un nuevo máximo

Por su parte, el mayorista también bajó en la rueda del viernes y se ubicó en $1.376. La calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local, desalientan la dolarización.

En el segmento financiero, el dólar MEP se vende a $1.406,81 y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.433,87 y el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubica en $1.451,81 en la plataforma Bitso.

dólar blue billetes divisas dólares
El d&oacute;lar alcanz&oacute; su nivel m&aacute;s bajo en cuatro meses.&nbsp;

El dólar alcanzó su nivel más bajo en cuatro meses.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.376.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.813,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.432,79 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.404,07.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.387.

