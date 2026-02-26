26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

¿Se enfría la llegada de Chacho Coudet a River? "Juro por mis hijos que nadie me contactó"

El actual técnico de Alavés se refirió a los rumores de convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo, en la previa del partido con Levante por LaLiga.

Por
Chacho Coudet negó que desde River se hayan contactado con él o su representante

Chacho Coudet negó que desde River se hayan contactado con él o su representante

En la previa del parido de Alavés frente a Levantes en el partido correspondiente a la 26° fecha de La Liga, Eduardo “Chacho” Coudet habló en conferencia de prensa y no evitó hablar de los sondeos que se convertirá en el reemplazante de Marcelo Gallardo en River.

River recibirá a Banfield en el Monumental desde las 19:30
Te puede interesar:

River despide a Gallardo ante Banfield en un tenso Monumental

El actual entrenador del Glorioso español es uno de los apuntados por la dirigencia del Millonario para que ocupe el lugar que dejará bacante el Muñeco después del choque ante Banfield que se disputará este jueves en el estadio Monumental.

El Chacho desmintió totalmente que hasta el momento haya tenido contacto con el mundo River. Si bien expresó que “es un orgullo y una acaricia que me pongan en la lista de candidatos”, también aseguró que “tengo cuatro hijos y puedo jurar por los ellos que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante”.

En esa línea, el exmedicampita de Rosario Central no quiso garantizar que terminará la temporada en el conjunto vasco ni quiso contar lo que haría en caso de que le llegue la propuesta desde Nuñez, pero reconoció que “si llega una oferta, la valoraría”.

Por otra parte, remarcó que el Millonario “vive un momento especial porque despide a uno de los entrenadores más importantes de su historia”.

En línea a lo declaró Coudet, desde España también indicaron que hasta el momento ni desde Argentina ni el propio entrenador les comunicaron a los dirigentes del Alavés algún tipo de decisión que el Chacho abandone el Viejo Continente.

Sin embargo, los medios argentinos aseguran que River ya hizo sondeos extraoficiales por el entrenador y logró un acuerdo de palabra para su contratación, pero que cuando pasen los choques del conjunto riverplatense y el Levante, el club argentino dará sus primeros pasos formales en la negociación.

Cuándo jugarán River y Levante

River jugará esta tarde ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura en un partido especial que marcará la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental desde las 19:30.

Por su parte, Alavés visitará a Levante el viernes a las 17 (hora argentina) en un partido clave en la pelea por la permanecía en LaLiga de España. El equipo de Vitoria ocupa el 14to. puesto a tres puntos de la zona de descenso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcelo Gallardo decidió dar fin a su segundo ciclo como DT de River. 

Marcelo Gallardo fulminó a los jugadores tras su salida de River

Los hinchas se pelearon por los malos resultados.

Tensión e insultos entre hinchas de River en la previa de la despedida de Gallardo: "Si la gente quiere putear..."

El entrenador de San Pablo tiene 50 años.

"Es un elogio que se me mencione": la reacción de Crespo ante los rumores sobre su futuro en River

Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Gallardo se va de River: un equipo de Brasil sueña con contratar al Muñeco

No encontré respuestas, fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Gallardo en una charla íntima con Di Carlo

El nombre de Chacho Coudet se posiciona firme como sucesor de Gallardo en River. 

River, a la caza del reemplazante de Gallardo: cómo fue el paso de Coudet como jugador del Millonario

Rating Cero

Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

Durante años, esta historia quedó relegada en comparación con otros episodios más difundidos del Holocausto. Sin embargo, los testimonios de quienes lograron huir resultaron fundamentales para que la comunidad internacional comprendiera la magnitud del horror.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El mundo temblará, la película basada en una hecho histórico que es furor

últimas noticias

Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 17 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 18 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 25 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 42 minutos
Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

Hace 43 minutos