El actual técnico de Alavés se refirió a los rumores de convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo, en la previa del partido con Levante por LaLiga.

Chacho Coudet negó que desde River se hayan contactado con él o su representante

En la previa del parido de Alavés frente a Levantes en el partido correspondiente a la 26° fecha de La Liga, Eduardo “Chacho” Coudet habló en conferencia de prensa y no evitó hablar de los sondeos que se convertirá en el reemplazante de Marcelo Gallardo en River.

El actual entrenador del Glorioso español es uno de los apuntados por la dirigencia del Millonario para que ocupe el lugar que dejará bacante el Muñeco después del choque ante Banfield que se disputará este jueves en el estadio Monumental.

El Chacho desmintió totalmente que hasta el momento haya tenido contacto con el mundo River. Si bien expresó que “es un orgullo y una acaricia que me pongan en la lista de candidatos”, también aseguró que “tengo cuatro hijos y puedo jurar por los ellos que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante”.

En esa línea, el exmedicampita de Rosario Central no quiso garantizar que terminará la temporada en el conjunto vasco ni quiso contar lo que haría en caso de que le llegue la propuesta desde Nuñez, pero reconoció que “si llega una oferta, la valoraría”.

Por otra parte, remarcó que el Millonario “vive un momento especial porque despide a uno de los entrenadores más importantes de su historia”.

En línea a lo declaró Coudet, desde España también indicaron que hasta el momento ni desde Argentina ni el propio entrenador les comunicaron a los dirigentes del Alavés algún tipo de decisión que el Chacho abandone el Viejo Continente.

Sin embargo, los medios argentinos aseguran que River ya hizo sondeos extraoficiales por el entrenador y logró un acuerdo de palabra para su contratación, pero que cuando pasen los choques del conjunto riverplatense y el Levante, el club argentino dará sus primeros pasos formales en la negociación.

Cuándo jugarán River y Levante

River jugará esta tarde ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura en un partido especial que marcará la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental desde las 19:30.

Por su parte, Alavés visitará a Levante el viernes a las 17 (hora argentina) en un partido clave en la pelea por la permanecía en LaLiga de España. El equipo de Vitoria ocupa el 14to. puesto a tres puntos de la zona de descenso.