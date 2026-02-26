Dura solo 18 minutos, fue nominado al Oscar y es furor para ver en Netflix: cómo encontrarlo La producción transforma un duelo musical en reflexión sobre vulnerabilidad masculina. Basado en un cuento de Turgenev, equilibra comedia y melancolía con naturalidad. + Seguir en







La producción, basada en un relato de Ivan Turgenev publicado en 1852. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción que está quedándose con la atención de los suscriptores durante la temporada de premios. La plataforma estrenó Los cantantes (título original: Los cantores rusos), un corto de apenas 18 minutos dirigido por Sam A. Davis y protagonizado por Mike Young, Chris Smither, Judah Kelly, Will Harrington y Matt Corcoran, que convirtió una competencia de canto improvisada en una fuerte reflexión sobre la vulnerabilidad masculina.

Este corto, estrenado mundialmente en el festival South by Southwest en marzo de 2025 y nominado al Oscar en la categoría de cortometraje, generó gran conversación en redes sociales y se ubicó rápidamente como un furor del gigante del streaming por su capacidad de emocionar, hacer reír y abrir debate en formato breve.

La producción, basada en un relato de Ivan Turgenev publicado en 1852 y adaptada al presente tras la lectura del libro "A Swim in a Pond in the Rain" de George Saunders, presenta un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte que convierte una noche solitaria en un momento de armonía.

Su llegada al catálogo de Netflix buscará acercar tanto a los fanáticos del formato corto prestigioso como a una audiencia masiva que descubrirá cómo la música funciona como campo de batalla simbólico donde el orgullo y la sensibilidad chocan sin violencia física.

Los cantantes Netflix Sinopsis de Los cantantes, el corto de Netflix que es furor Los cantantes sigue la historia de un concurso de canto improvisado que se desarrolla en un bar de mala muerte durante una noche aparentemente solitaria que se transforma en una excusa perfecta para compartir música. La trama se desarrolla cuando lo que comenzó como una competencia amistosa pronto evoluciona hacia algo mucho más íntimo, donde cada interpretación musical deja al descubierto las inseguridades, frustraciones y anhelos ocultos de los protagonistas masculinos.

Las estrofas funcionan como confesión encubierta mientras el público no solo presencia un duelo de talentos sino que se convierte en testigo de cómo la música tira abajo barreras emocionales que los cantantes nunca se habían permitido cruzar en sus vidas cotidianas. El cortometraje presenta una fuerte reflexión sobre la dificultad de muchos hombres para expresar emociones en voz alta, adaptando un cuento clásico de Ivan Turgenev del siglo XIX que transcurría originalmente en una taberna rural rusa al contexto contemporáneo. El director Sam A. Davis, quien previamente trabajó en el documental corto ganador del Oscar "Period. End of Sentence.", mantiene la esencia del relato literario original mientras moderniza los códigos y conserva la idea central, en donde el canto es un vehículo de vulnerabilidad masculina en un espacio donde el orgullo puede finalmente convivir con la sensibilidad sin necesidad de violencia. Los cantantes Netflix Tráiler de Los cantantes Embed - The Singers | Official Trailer | Netflix Reparto de Los cantantes Mike Young

Chris Smither

Judah Kelly

Will Harrington

Matt Corcoran