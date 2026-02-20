El Banco Central cerró la semana con una nueva compra de dólares y las reservas alcanzaron un nuevo máximo La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió divisas por u$s167 millones, en su 33ª intervención al hilo, y las reservas brutas internacionales alcanzaron su nivel más alto desde agosto 2021. Por + Seguir en







La entidad monetaria lleva comprados más de u$s2.400 millones en lo que va del año.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en su plan de acumulación de reservas, y alcanzó su nivel más alto desde agosto 2021. Este viernes adquirió divisas por u$s167 millones, en su 33ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.412 millones en el año, de los cuales u$s1.255 millones corresponden a febrero.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. De esta manera, las reservas brutas internacionales subieron u$s1.348 millones y se ubicaron en los u$s46.261 millones. Las nuevas compras del Central y los cambios en las cotizaciones de las monedas que integran las tenencias internacionales explican la suba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2024932509767651384&partner=&hide_thread=false #DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/g9kLlo93Ed #ReservasBCRA pic.twitter.com/uPQu0cNfoc — BCRA (@BancoCentral_AR) February 20, 2026 La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas: ya lleva el 24% de su meta anual.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.