Crece la informalidad laboral en Argentina y afecta a 7 de cada 10 trabajadores jóvenes Así lo demuestra el último informe realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA sobre el segundo trimestre del 2025 a personas de entre 16 y 24 años.







La tasa de informalidad entre jóvenes es del 67%.

Un estudio realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la FCE de la UBA reveló un alarmante dato sobre la tasa de informalidad laboral en Argentina que ya afecta a 7 de cada 10 jóvenes trabajadores de entre 16 y 24 años.

Por su parte, el 43,3% del total de los trabajadores adultos se encuentran en la misma situación, según las últimas mediciones correspondientes al segundo trimestre del 2025. Al momento de hablar sobre los jóvenes la tasa de afección se eleva al 67%, casi 24 puntos porcentuales más que la tasa global.

tasa informalidad 1 El detalles del estudio marca que dentro de la tasa de informalidad laboral general, el 36,7% es sobre los asalariados y el 64,7% para los trabajadores independientes. Lo que lleva a que 4 de cada 10 trabajadores tenga empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, ya sea laboral, impositiva o de la seguridad social.

Por su parte, en el segundo trimestre de este año, el 38% de los trabajadores informales eran pobres, mientras que esa cifra se reducía al 5% para los trabajadores formales:

En lo que respecta a la educación el panorama reflejado por el estudio de la UBA marca que a mayor nivel educativo alcanzado menor es la incidencia de la informalidad.