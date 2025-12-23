Crece la informalidad laboral en Argentina y afecta a 7 de cada 10 trabajadores jóvenes

Un estudio realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la FCE de la UBA reveló un alarmante dato sobre la tasa de informalidad laboral en Argentina que ya afecta a 7 de cada 10 jóvenes trabajadores de entre 16 y 24 años.
Por su parte, el 43,3% del total de los trabajadores adultos se encuentran en la misma situación, según las últimas mediciones correspondientes al segundo trimestre del 2025. Al momento de hablar sobre los jóvenes la tasa de afección se eleva al 67%, casi 24 puntos porcentuales más que la tasa global.
El detalles del estudio marca que dentro de la tasa de informalidad laboral general, el 36,7% es sobre los asalariados y el 64,7% para los trabajadores independientes. Lo que lleva a que 4 de cada 10 trabajadores tenga empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, ya sea laboral, impositiva o de la seguridad social.
Por su parte, en el segundo trimestre de este año, el 38% de los trabajadores informales eran pobres, mientras que esa cifra se reducía al 5% para los trabajadores formales:
En lo que respecta a la educación el panorama reflejado por el estudio de la UBA marca que a mayor nivel educativo alcanzado menor es la incidencia de la informalidad.
La tasa entre los trabajadores con nivel educativo universitario en el segundo trimestre de 2025 fue del 17,8%; 25,3 puntos porcentuales adicionales (43%) fue la tasa entre los trabajadores con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 65,1% entre los trabajadores que no completaron la educación media.
A nivel género, la tasa de informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con excepción del tramo de edad entre 16 y 24 años. Cuando se combinan ambos atributos se observa que son los hombres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada, del 67,3%. Mientras que en el otro extremo, los hombres de 45 a 65 años registran la tasa de informalidad más baja de todos estos grupos (33,7%).