23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crece la informalidad laboral en Argentina y afecta a 7 de cada 10 trabajadores jóvenes

Así lo demuestra el último informe realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA sobre el segundo trimestre del 2025 a personas de entre 16 y 24 años.

Por
La tasa de informalidad entre jóvenes es del 67%. 

La tasa de informalidad entre jóvenes es del 67%. 

Un estudio realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la FCE de la UBA reveló un alarmante dato sobre la tasa de informalidad laboral en Argentina que ya afecta a 7 de cada 10 jóvenes trabajadores de entre 16 y 24 años.

Píparo se había distanciado del oficialismo, con duras críticas a Milei.
Te puede interesar:

Oficializaron al nuevo presidente del Banco Nación y designaron a Carolina Píparo como directora

Por su parte, el 43,3% del total de los trabajadores adultos se encuentran en la misma situación, según las últimas mediciones correspondientes al segundo trimestre del 2025. Al momento de hablar sobre los jóvenes la tasa de afección se eleva al 67%, casi 24 puntos porcentuales más que la tasa global.

tasa informalidad 1

El detalles del estudio marca que dentro de la tasa de informalidad laboral general, el 36,7% es sobre los asalariados y el 64,7% para los trabajadores independientes. Lo que lleva a que 4 de cada 10 trabajadores tenga empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, ya sea laboral, impositiva o de la seguridad social.

Por su parte, en el segundo trimestre de este año, el 38% de los trabajadores informales eran pobres, mientras que esa cifra se reducía al 5% para los trabajadores formales:

En lo que respecta a la educación el panorama reflejado por el estudio de la UBA marca que a mayor nivel educativo alcanzado menor es la incidencia de la informalidad.

La tasa entre los trabajadores con nivel educativo universitario en el segundo trimestre de 2025 fue del 17,8%; 25,3 puntos porcentuales adicionales (43%) fue la tasa entre los trabajadores con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 65,1% entre los trabajadores que no completaron la educación media.

tasa informalidad 2

A nivel género, la tasa de informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con excepción del tramo de edad entre 16 y 24 años. Cuando se combinan ambos atributos se observa que son los hombres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada, del 67,3%. Mientras que en el otro extremo, los hombres de 45 a 65 años registran la tasa de informalidad más baja de todos estos grupos (33,7%).

El informe completo

InformeInformalidadDiciembre

Noticias relacionadas

El dólar oficial lleva varias ruedas de estabilidad en el cierre de 2025.

El dólar abre estable cerca de los $1.500 antes del parate por Navidad

Anses confirmó los montos con aumento de las APU para enero 2026.

APU de ANSES: montos confirmados con aumento para enero 2026

El monto se actualiza mensualmente en base a la inflación informada por el INDEC.

ANSES deposita $437.421 en enero 2026: a quién le corresponde

 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

Cuál es el ingreso necesario para formar parte del 10% de las familias más ricas de la Argentina

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de diciembre

La continuidad de la producción local está en peligro por la falta de competitividad.

El sindicato del neumático paraliza las fábricas en la víspera de Navidad ante el fracaso de la paritaria 2025

Rating Cero

Matías Alé fue internado tras un incendio en su casa, pero está fuera de peligro.

Matías Alé sufrió un incendio en su departamento y tuvo que ser internado

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, tiene 32 años.

Cómo sigue la salud de la hermana de Lionel Messi tras el accidente en Miami

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

últimas noticias

Se esperan chaparrones para el 24 de diciembre. 

Papá Noel llega pasado por agua: a qué hora llueve en Navidad

Hace 4 minutos
Comedias, stand up, música y obras teatrales profundas.

Llega la segunda edición del ciclo "Teatro, humor y música judía"

Hace 19 minutos
La tasa de informalidad entre jóvenes es del 67%. 

Crece la informalidad laboral en Argentina y afecta a 7 de cada 10 trabajadores jóvenes

Hace 23 minutos
play

Ciudadela: murió un motociclista tras chocar con un auto en Acceso Oeste

Hace 24 minutos
Matías Alé fue internado tras un incendio en su casa, pero está fuera de peligro.

Matías Alé sufrió un incendio en su departamento y tuvo que ser internado

Hace 27 minutos