Matías Alé sufrió un incendio en su departamento y tuvo que ser internado El actor contó que la planta baja de su vivienda se llenó de humo y contó el motivo que causó el hecho. "Me faltaba el aire", expresó sobre su salud.







Matías Alé fue internado tras un incendio en su casa, pero está fuera de peligro. Redes sociales

El actor Matías Alé sufrió un principio de incendio en su departamento, tuvo que recibir atención médica en una clínica e incluso permaneció en observación. Sin embargo, ya fue dado de alta y contó que el motivo por el que tuvo que ser hospitalizado: “Me faltaba el aire”.

El hecho ocurrió en su vivienda en Nordelta mientras el humorista se afeitaba en la planta alta con su perro Río. Pero cuando estaba por meterse a bañar, notó que un poco de humo venía desde el piso de abajo. “No tenía mucho olor. Pensé que era el aire acondicionado y lo apagué rápido”, contó.

“Cuando bajé me encontré con una humareda, un humo negro en todo el departamento abajo y no veía de dónde venía y encima mucho humo, empecé a toser, me metí, supuse que venía de la cocina, porque de ahí venía más”, indicó en Revista Pronto.

Y agregó el motivo por el que ocurrió: “Tenemos unas hornallas eléctricas y ordenando el departamento, ya para irnos a Mar del Plata, apoyé una caja de madera que nos habían dado con cuatro pan dulces”.

Luego, acudió a un centro médico para poder hacerse ver, ya que le costaba respirar bien. “Me hicieron una placa del tórax para ver cuánto humo tenía, me sacaron sangre para el monóxido de carbono en sangre y me dieron oxígeno como una hora y media. Y ahí me estaban pasando todos los valores y eso, y me dieron el alta”, concluyó.