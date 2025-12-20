Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de diciembre

De esta manera, la divisa estadounidense completó la última semana financiera completa del año, ya que las próximas dos estarán atravesadas por las festividades de Navidad y Año Nuevo.
El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".
El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial operó a $1.422,61 para la compra y $1.474,61 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue operó a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.453,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.917,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.546,52 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.498,58.