Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación tras la última semana completa del año, mientras el MEP y el blue se ubican por debajo de los $1.500.

El dólar oficial subió $10 durante la semana, el mayor aumento en lo que va de diciembre.

El dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación , en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados, luego de una semana que terminó con un alza de $10 , la mayor en lo que va de diciembre, tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas . En tanto, el blue y el MEP quedaron por debajo de los $1.500 .

El dólar cerró la semana estable y cerca de los $1.500

De esta manera, la divisa estadounidense completó la última semana financiera completa del año , ya que las próximas dos estarán atravesadas por las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad" .

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El ministro de Economía, Luis Caputo , también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

El dólar oficial se mantiene por debajo de los $1.500.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial operó a $1.422,61 para la compra y $1.474,61 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.453,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.917,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.546,52 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.498,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.459,5.