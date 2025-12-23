La película animada de El Grinch llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cuál es la trama para toda la familia Un estreno navideño de 2018 ya está disponible en la popular plataforma de streaming y es furor. Te contamos los detalles. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, El Grinch, la película para toda la familia.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas aumentan notoriamente mes a mes. Este 2025 estuvo explotado de estrenos que se convirtieron en furor en cuestión de minutos y enseguida alcanzaban el top ten de las más vistas.

Ahora, llegó a la gran N roja, El Grinch, la película para toda la familia que ya está disponible en este sitio web. Se trata de un thriller navideño, lleno de emoción, aventuras y sorpresas. La magia navideña de esta época del año ya se hace notar en todos lados, por eso no te podés perder este lanzamiento de 2018 que es tendencia en este momento. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de El Grinch, la película para toda la familia que está en Netflix Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad.

Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Santa Claus durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

el grinch netflix Tráiler de El Grinch Embed - EL GRINCH (Trailer #2 español) Reparto de El Grinch Jim Carrey como El Grinch

como El Grinch Taylor Momsen como Cindy Lou Quien

como Cindy Lou Quien Christine Baranski como Martha May Quienvier

como Martha May Quienvier Josh Ryan Evans como El Grinch

como El Grinch Jeffrey Tambor como Augustus May Quien

como Augustus May Quien Molly Shannon como Betty Lou Quien

como Betty Lou Quien Bill Irwin como Lou Lou Quien

como Lou Lou Quien Clint Howard como Quienbris